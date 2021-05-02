【本報訊】政府向外傭頒下強檢令，令四個專為外傭而設的檢測站連日大排長龍，當局前晚突然公佈九龍公園增設一個採樣站，卻因宣傳不足而幾乎「拍烏蠅」。有印傭在其他採樣站排隊苦候三小時仍未獲安排檢測，「轉場」到九龍公園後，僅三分鐘便完成，坦言齋戒月長時間排隊輪候感覺辛苦。

突增採樣站冇人知

新設位於尖沙嘴九龍公園小型足球場的採樣站，昨早10開始運作，至下午1時，只約50名外傭排隊，平均等三分鐘便完成檢測，有外傭陸續收到消息前來，下午人潮隨之增加。

印傭Annie稱，本在荔枝角公園採樣站排隊，等了三小時仍未能檢測，其後獲僱主通知立即前來，只花三分鐘完成採樣。她坦言正值齋戒月，不可在日照時間內飲水和進食，在戶外輪候三小時頗辛苦，「（凌晨）3點嗰時可以食嘢，（直至）7點夜晚（才可再）食嘢。」印傭Awega亦謂，從facebook得知九龍公園加開採樣站，立即到場，聽聞有同鄉在維園輪候三小時仍未獲安排檢測，「應該好辛苦囉，有啲人頭先喺銅鑼灣嗰度跟住過嚟。」

在場觀察的油尖旺區議員陳嘉朗指，採樣站早上運作時僅約20名外傭到場，下午約3時人流才增加，排隊時間約五至十分鐘，陳嘉朗歸咎政府消息出得遲。據他所知，該採樣站只運作一日，未能為太多外傭檢測，建議下周末重開，方便外傭。

另外，昨日早上港鐵多個樣本收集包自助機均現人龍，其中調景嶺站清晨約5時開門，即有人到來領取，包括外傭及僱主，近千個樣本收集包瞬間派完。