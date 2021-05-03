2019年區議會東區錦屏選區當選人、現已退出公民黨的註冊社工李予信，以86票之差擊敗民建聯洪志傑。洪早前入稟高等法院提出選舉呈請，指由投票結束至點票之前，他的選舉監票人被趕離場，無法監察站內票箱和封票狀況；而票站主任公布的選票數目，更比閉路電視下拍到的人數有逾100票出入。案件今日開審。

中午休庭時，洪志傑迴避傳媒拍照，其身邊一名男子更在升降機內阻擋攝記者去路，並問攝記「去邊」，又揚言遭攝記碰撞，及後聲稱不知道在場人士是記者，「唔知你哋想做乜嘢，唔知你哋有乜嘢企圖」，要求查看記者證，並稱已報警。後來二人終步出法庭，該男子舉起手，擋在洪志傑面前，欲阻記者拍攝。當記者完成拍攝準備離開，該男子舉機反拍記者，聲言：「睇下等陣會點！」而洪志傑由始至終不發一言。

呈請人為民建聯洪志傑，答辨人分別為錦屏選區當選區議員李予信，以及公佈李當選的選舉主任陳尚文。

洪一方開案時指，票站主任公布投票最後一小時發出選票數字455，與洪在場的代理人所觀察的323人有出入，認為選舉存在不當。洪更指其選舉代理人有權在投票完結後逗留票站，惟當晚10時38分投票完結後，其監票人卻被趕離場，導致無法見證各類選票入袋封口封箱及運送情況。

洪志傑庭上供稱，自己曾有三屆參選區議會經驗，對選舉投票、點票程序及區議會選舉指引等有「大致上認識」。他謂：「我哋畀佢哋趕出嚟，何來公義？」他又指當晚投票完結後未能進入票站，連對手李予信一方，亦向票站主任提出質疑，「公道自在人心」。洪又指應由政府取證，「我只係卑微嘅候選人」。

洪又指選舉前曾千叮萬囑監票人在投票站轉為點票站時要留守其中，「呢段時間好容易出事，一定要有人喺度，你唔喺度，冇睇住，係咪有缺失吖」，亦有通知他們需帶備襟章、委任信和身份證，並提醒他們有委任信等如「我嘅分身」。洪指一班義工是基於志同道合而為他助選，大家有充份信任，但每人能力不同，是否每一人都熟知選選法例則「冇得包生仔」。

洪稱當晚投票結束後返回辦事處，經上司蔡素玉提點，票站轉為點票站需時40分鐘，遂於11時10分返回票站，惟見站內有李予信的支持者與票站主任張偉祺爭執，張更稱「全部唔入得」，於是與同行人等在對面公園等候，及至11時35分折返，最後在11時45分才能進入票站。他當時並無投訴。

選舉當日為洪志傑擔任監票人的蔡嘉獎，庭上帶鄉音作供。他自言當日9時半至10時半投票最後一小時，在票站內點算投票人數，並曾以劃「正」字方式紀錄進入票站入口的人數，惟他已將紀錄棄掉。

選舉主任一方庭上讀出蔡的誓章內容，提及蔡於當晚11時45分抵達點票站後，得悉票站主任公佈最後一小時投票人數為455，登時令他大嚇一驚，因他肯定數字有錯，認為實情不會超過250人。他承認有關紀錄十分重要，但因感已「通知咗群組，唔知佢哋係咪會做嘢」，最後仍決定棄掉。

蔡又稱，洪志傑曾提過監票員與點票員在投票結束後可留在票站，但投票結束後因票站主任要求所有人離開以便「set場」，他最後仍隨李予信的代理人離開票場，未曾要求留下。他強調不是想離開現場，只是「自己話唔到事」，「佢叫晒所有人走，唔通同佢嗌交呀？」審訊明續。

【案件編號：HCAL3852/19】

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