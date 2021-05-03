審計署早前發表審計報告，建議入境處加快查核懷疑假結婚的案件，入境處高調反擊，立法會政府帳目委員會主席石禮謙事後曾指，入境處公開反駁審計報告違反協議，促政務司司長張建宗跟進。立法會政府帳目委員會今（3日）召開閉門會議後決定，暫不就最新一份審計報告召開公開聆訊，稱檢視過衡工量值及對社會影響等因素，認為報告提及的情況較平常，換言之引發審計署與入境處公開互轟的查核假結婚案亦不進行聆訊。

帳委會主席石禮謙今天會後指，今次審計報告提及的情況較平常，從衡工量值角度而言，影響不大，但從良好管治方面而言，則認為有需要作更正。惟帳委會決定現時暫不召開公開聆訊。

石禮謙：公開聆訊前政府部門應避免公開評論

石禮謙稱，委員將就審計報告涉及的七個章節，向相關部門提出書面查詢，會視乎各部門的回應，再決定會否召開聆訊。他又重申，在帳委會公開聆訊前，政府部門應避免公開評論審計結果。翻查資料可見，帳委會副主席謝偉俊早前曾指，相信委員會很大機會就入境處的部份舉行公開聆訊。

新一份審計報告中，審計署建議入境處加快查核懷疑假結婚的案件，繼而引發起兩部門罕有地公開互轟。入境處不點名批評審計署破壞其形象，「對於一些不懂刑事調查的人胡亂批評執法部門的個案處理手法，嚴重破壞入境處專業形象，該處深表遺憾」；審計署則引據政府規定還擊，指報告在提交立法會至公開聆訊期間，都應避免公開反駁報告書所載的審計結果，以妨礙公平聆訊。保安局事後曾指，已提醒入境處在立法會聆訊前避免公開爭辯調查的事項。

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