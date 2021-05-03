四名大專學生牽涉前年中文大學二號橋暴動案續審，其中一名被告今出庭自辯稱，案發當日是胞姊的畢業典禮，到訪中大是為了與胞姊拍攝畢業照。至於為何在二號橋附近出現，他解釋只因「八卦」，其後卻遇上警方發射催淚彈，一度無處可逃。被告亦辯稱，警方搜出的背囊及手套等大部份物件均不屬於他。

第三被告張俊浩出庭自辯稱，案發時是柴灣專業教育學院的學生，修讀體適能及運動營養學高級文憑課程；至於胞姊則在中大修讀公關及廣告高級文憑課程，案發當日是胞姊的畢業典禮。他當天早上在馬鞍山一個會所游泳池擔任兼職救生員，及後於下午2時下班，乘坐的士前往中大，欲與胞姐拍攝畢業照。

張到達中大後致電胞姐，始得悉畢業典禮已取消。他解釋，由於的士站有大量人龍候車，他不想馬上回家，加上自己又是首次到訪，故打算在中大內「行吓」。他發現大批人群向同一方向走，遂因「八卦」而跟隨人群。

張走到二號橋附近，發現山坡下有數名警員駐守，山坡上則有十多名黑衫示威者，地上有雨傘和磚頭，當時氣氛尚算平靜。其後張發現警方人數明顯增多，並且舉旗作出警告，更開始發射催淚彈。由於催淚煙濃烈，他卻沒配戴口罩或防毒面具，遂另覓他路離開，但最後只能原路折返。

張續稱，當時他雙眼「好澀」、呼吸困難，有一名陌生女生走近關心他的情況，他遂表示想返回大學站。女生聞言謂：「你喺呢度乜嘢都冇，又冇gear（裝備），你跟我過嚟洗眼先。」女生扶着他走到山下，最後找到一個位置讓他坐下，並給他防毒面罩幫助呼吸。張此時脫下眼鏡，方便女生幫他洗眼。

張續指洗眼期間突然有人大叫：「有狗吖！快啲走！」張在視力模糊的情況下，跟隨人群逃走，惟途中絆倒在地，一名警員隨即跪在他的上半身位置，將他雙手扯向後方，「當時冇掙扎，因為已經冇氣力掙扎」。

此外，張稱涉案的黑色背囊、黑色帽子、黑色頸套、金色手套和黃黑色眼罩均不屬於他。他在前往中大前從未配戴過手套或防毒面罩。張今午將繼續作供。

團契主任證次被告品格好 控方質疑關係不深

辯方早上亦為次被告李俊皓（25歲）傳召品格證人盧家輝，盧供稱案發時擔任香港基督徒學生福音團契大專部主任，在多所大專院校負責靈修工作，認識被告已有6年。盧稱被告案發前曾為團契莊員，主要負責文書及帶領祈禱工作，形容被告品行善良，即使當時有情緒病在身，仍然熱心助人，主動關懷社區。

控方外聘大律師張錦榮盤問時指，盧聲稱經常輔導被告，惟時至今日卻仍不知他於案發當日為何身在中大，質疑兩人關係不深。盧強調，輔導有時會牽涉個人私隱，不必談及細節，傳道人只須關注對方的心靈狀態，亦認為在輔導中談及刑事案件細節並不適當。

張追問：「何謂心靈？」盧回應謂：「好似而家檢控官你有啲緊張，我作供都有啲緊張，或者我好關注李俊皓嘅狀態，呢啲同案情都係無關。」張至此沒再追問。

盧又在盤問下補充指，他從沒與被告談過有關社會運動的話題，亦不清楚他的政治取態。

【案件編號：DCCC362/20】

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