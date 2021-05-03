耗資半億公帑而被視為「小白象」的觀塘音樂噴泉上月22日啟用，但不足2天部份設施已損壞，甚至出現「嘔泡」情況；由於網媒「100毛」藝人東方昇曾到場以梘液「沐浴」拍攝節目，康文署其後以有人作出行為不當及使用梘液，須關閉音樂噴泉及互動嬉水區以徹底清潔。至今午，康文署宣佈已完成池水水質測試，今日重開有關設施，並會加強巡查，又呼籲市民使用遊樂場地設施時要着重公德。

康文署今日（3日）宣佈，觀塘海濱音樂噴泉包括音樂噴泉及互動嬉水區經徹底清潔及完成池水水質測試後，已於今日重新開放。署方會繼續加強巡視場地，確保設施運作正常及適合市民使用，並呼籲市民使用遊樂場地設施時要着重公德，不要對他人造成妨礙或滋擾。

觀塘音樂噴泉於上月22日正式啟用，但啟用不足2天已地板不平，須圍封維修外，網媒「100毛」藝人東方昇於上月24日到場以梘液「沐浴」拍攝節目後，康文署於26日先不點名批評欠公德，更聲稱池水因梘液引致大量泡沫，要關閉消毒。事件隨即激起輿論反彈，不少市民認為康文署藉東方昇祭旗，但前工程師盧覺強曾指出，梘液泡沫根本無阻機件運件；化學博士K. Kwong亦稱，肥皂或液態清潔劑根本不堵喉管。

而康文署除關閉音樂噴泉及互動嬉水區外，翌日（27日）又再發聲明稱正研究向有關人士採取法律行動，追究近日有人行為不當及使用梘液，根據《遊樂場地規例》，違例者最高可被判罰款2,000元及監禁14天。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）