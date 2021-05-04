去年5月27日國歌法二讀，26歲助理工程師及41歲船務經理響應網上呼籲，在紅磡海底隧道往香港方向慢駛，阻塞交通。二人各被控一項公眾妨擾及兩項違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》共三罪。繼早前涉案助理工程師認罪後，船務經理今日亦於東區裁判法院認罪。主任裁判官羅德泉判刑時嚴斥被告以癱瘓交通施壓，行為自私，判囚恰當，以四個半星期為量刑起點，基於認罪扣減至監禁三星期，另罰款6,000元。

辯方大律師求情指，41歲被告簡漢強取得社會學學士學位後，2017年加入現時的公司任職船務經理，月入4萬元。他與現時主要維繫社會的香港人一樣，奉公守法，努力工作。被告上月底離職，已為接受承擔法律責任作準備。

大律師強調，被告當時完全出於對法律的無知，以為自己的行為不構成違法，並非存心明知故犯，希望法庭以緩刑方式處理，並可獲四分之一的刑期扣減。

有意陪同兩年幼子女前往海外升學 為免耽誤不考慮社會服務令

羅官在判刑前表明，同案中另一被告郭偉俊基於不接受社會服務令，最終改判囚三星期。大律師表示，本案被告有意於下學年陪同兩名年幼子女前往海外升學，為免耽誤，因此不需考慮索取社會服務令報告。

羅官退庭30分鐘後判刑，指被告為響應號召，以慢駛方式癱瘓交通，目的為向政府施壓表達訴求。由於罪行涉及公眾秩序，判刑上考慮因素包括其規模及損害性，同時不能漠視衍生的廣泛性及組織性。

本案中，被告並非主謀，但其角色非常重要，是行動的動手人。海底隧道入口是交通的樽頸位，一旦擠塞會波及後方的車輛，影響上班的普羅大眾，甚至令某部份市民因遲到而錯失工作機會。被告為達目的而營造預期效果，強迫他人成為障礙物，行為極度自私，罔顧他人。

尾隨司機指一般5分鐘行畢隧道 當日花了6至7分鐘

惟本案不涉暴力，亦無意外，也無證據顯示其行為造成其他嚴重後果，否則量刑結果會完全不同。

案情指，去年5月27日早上8時22分，郭與簡駕駛車輛霸佔由九龍至香港方向兩條行車線。一分鐘後，隧道營運經理發現隧道九龍入口收費亭交通擠塞，透過閉路電視看見兩車以時速10至15公里在隧道中慢駛，而兩車前面並無其他車輛。

隨後警員在隧道出口將兩車截停。跟隨後面的司機指，一般行畢隧道需時5分鐘，惟該次行駛用了6至7分鐘。簡的車輛經檢驗後，發現其車輛視像顯示器屏幕及排氣污染物不符合標準。

【案件編號：ESCC2550/20】

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