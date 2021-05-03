經營「譽宴‧星海」和「星海薈」共4間分店的譽宴集團，繼發內部通告涉逼員工限期前打針才准上班，其創辦人兼主席張家豪更宣稱年輕抗爭者「俾人利誘掟汽油彈」，激起民憤。連帶張家豪早年有份創立的「彩福婚宴」品牌亦受波及，彩福昨（3日）罕有發聲明割席，澄清與張氏早在12年前已分家，毫無關係。黃店app「Mee懲罰師」則呼籲市民杯葛譽宴，並支持良心宴會場地、中菜酒樓同婚禮服務商。

彩福婚宴集團發聲明，指彩福品牌在2000年由何氏兄弟（何志強、何惠雄）及張氏兄弟（張家豪、張家驥）共同創立，但至2009年，雙方由於發展方向有分歧，決定把集團分拆分家。何氏保留「彩福」品牌，並持有「彩福」集團至今，包括旗下「彩福皇宴」、「彩福喜宴」及「彩薈軒」共8間分店；而張氏則另外創立「譽宴」品牌至今。聲明強調，兩個集團自此獨立運作，互相不存在任何合作關係。

近日擠身下載榜之首的黃店app「Mee懲罰師」亦在Facebook發帖，批評譽宴主席張家豪「老屈年輕人收錢抗爭，（集團）仲威逼利誘員工打針」，呼籲市民杯葛該集團旗下的「譽宴」、「星海薈」和「U-Weddings」，全力支持黃色經濟圈。「我哋幫大家整咗一個『Yellow Wedding系列』，特選咗幾間宴會場地、中菜酒家同婚禮服務嘅良心商戶，而家上『#懲罰Mee』嘅app就可以睇到架啦！」

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