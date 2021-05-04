35歲地盤工與妻子鬧離婚並搬離居所，及後要求復合不果，涉登門持利剪指嚇妻子稱「我要殺死你」，另一次更涉用索帶綑綁妻子單手於床頭，繼而強姦。案件經審訊後，今於高等法院裁決。六男一女陪審員一致裁定被告強姦罪脫，但以六比一大多數裁定被告刑事恐嚇罪成。法官張慧玲將量刑起點定為兩年，但被告遭拘押的時間已超過相關刑期，故准被告當庭釋放。

陪審員裁定被告刑事恐嚇罪名成立後，法官張慧玲指控方檢控基礎為被告曾手持剪刀向X揚言「殺死你」；但被告很快放下剪刀，而X亦已經原諒被告，故以監禁兩年作量刑起點。被告否認控罪，故不會獲得刑期扣減。

X於審訊時供稱，2019年4月9日早上在寓所內遭被告用索帶綁手於床上，又用刀指嚇，最終被強姦。辯方盤問X時，質疑X當日只遭索帶綁右手，左手理應可空出。X回應指被告當時用索帶大力索實她的右手，「好緊好痛解唔開」，故而「用唔到左手」。她更謂右手被索至變紫色，她擔心「隻手廢咗」，怕再拉扯右手「唔知會點」。

X又提到被告同年3月恐嚇後，曾與被告見面一分多鐘，其間遭到強吻。她稱當天有約，安排幼子交給被告母親短暫照顧，其後接回幼子時碰到剛放工的被告。被告走出升降機大堂強吻她，她事後用WhatsApp向被告謂：「枉我仲俾你強吻。」

辯方稱X其實自願與被告接吻，目的是「氹」被告替她照顧幼子，好讓她可外出赴約和玩樂。X否認，解釋因自己很不開心，「要散下心」，才會找被告的母親協助照顧幼子。

【案件編號：HCCC3/20】

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