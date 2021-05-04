疫苗臨床事件評估專家委員會再開會討論針後嚴重異常事件，評估過去14日9宗針後死亡個案，全數被認為或初步認為與疫苗接種無關。過去14日多16宗針後懷疑患貝爾面癱個案，其中7人打中國科興滅活疫苗，9人打德國BioNTech復必泰mRNA疫苗，專家委員會則指檢視現有臨床資料後，認為3宗需在獲得更多臨床資料後再評估。

由4月19日至5月2日期間，衞生署接獲9宗接種疫苗後死亡個案，當中8宗由醫管局呈報，1宗由公眾殮房處理的死因裁判官個案，涉及5男4女，年齡介乎43至76歲。

專家委員會指，沒有臨床證據顯示有關死亡個案由疫苗引起，其中4宗於打針後超過14日死亡，因應主診醫生所作的評估及診斷，認為其中2宗與疫苗沒有因果關係；其餘2宗則初步認為與疫苗接種無關。至於5宗於接種疫苗後14日內死亡的個案，委員會基於臨床資料及初步解剖報告，初步認為個案與疫苗接種無關。

委員會亦總結2宗較早前接獲的死亡個案因果關係評估，均被總結為與疫苗接種沒有因果關係。其中一名80歲男子3月13日離世，全面解剖報告顯示死於急性心肌梗塞及缺血性腸道病，其餘調查結果亦沒有顯示任何源於疫苗的免疫系統反應。另一名於4月16日離世的72歲男子，主診醫生認為其死因是透析導管關聯的敗血症及高鉀血症，沒有臨床原因懷疑與疫苗有關。

3宗針後疑面癱未有結論

此外，衞生署於4月19日至5月2日期間接獲16宗打針後懷疑患貝爾面癱的個案，涉及10男6女，年齡介乎20至87歲，其中7人接種科興疫苗，9人接種BioNTech疫苗。專家委員會檢視現有的臨床資料後，認為3宗需在獲得更多臨床資料後再就評估作出總結。

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