疫苗臨床事件評估專家委員會今日就接種疫苗後的嚴重異常事件開會，評估過去14日內9宗接種疫苗後的死亡個案。資料圖片
(蘋果日報)
疫苗臨床事件評估專家委員會再開會討論針後嚴重異常事件，評估過去14日9宗針後死亡個案，全數被認為或初步認為與疫苗接種無關。過去14日多16宗針後懷疑患貝爾面癱個案，其中7人打中國科興滅活疫苗，9人打德國BioNTech復必泰mRNA疫苗，專家委員會則指檢視現有臨床資料後，認為3宗需在獲得更多臨床資料後再評估。
由4月19日至5月2日期間，衞生署接獲9宗接種疫苗後死亡個案，當中8宗由醫管局呈報，1宗由公眾殮房處理的死因裁判官個案，涉及5男4女，年齡介乎43至76歲。
專家委員會指，沒有臨床證據顯示有關死亡個案由疫苗引起，其中4宗於打針後超過14日死亡，因應主診醫生所作的評估及診斷，認為其中2宗與疫苗沒有因果關係；其餘2宗則初步認為與疫苗接種無關。至於5宗於接種疫苗後14日內死亡的個案，委員會基於臨床資料及初步解剖報告，初步認為個案與疫苗接種無關。
委員會亦總結2宗較早前接獲的死亡個案因果關係評估，均被總結為與疫苗接種沒有因果關係。其中一名80歲男子3月13日離世，全面解剖報告顯示死於急性心肌梗塞及缺血性腸道病，其餘調查結果亦沒有顯示任何源於疫苗的免疫系統反應。另一名於4月16日離世的72歲男子，主診醫生認為其死因是透析導管關聯的敗血症及高鉀血症，沒有臨床原因懷疑與疫苗有關。
3宗針後疑面癱未有結論
此外，衞生署於4月19日至5月2日期間接獲16宗打針後懷疑患貝爾面癱的個案，涉及10男6女，年齡介乎20至87歲，其中7人接種科興疫苗，9人接種BioNTech疫苗。專家委員會檢視現有的臨床資料後，認為3宗需在獲得更多臨床資料後再就評估作出總結。
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