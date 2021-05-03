元朗逢吉鄉3年前曾有農地違規搭建劏房，罕有被政府充公，惟無阻農地劏房供應。《蘋果》調查發現，最近新界各區多處有人出租非法改建寮屋劏房，而且裝修材料、風格，甚至傢俬都幾乎一模一樣，更由同一人在網上宣傳及帶同「睇盤」，疑「集團式」改建農舍，發展劏房圖利。查冊發現，元朗至少有兩處劏房建於原居民的祖堂地，祖堂司理均曾任錦田鄉事委員會成員。地政總署證實涉事地段有違規發展；有研究團體指，鄉村「山高皇帝遠」，加上罰則輕微，導致非法改建劏房圖利情況猖獗。

記者 丘庭亮

近月網上出現一批鄉郊「特色單位」的招租廣告，標榜「特色複式設計，齊傢電拉喼（篋）即住免佣」，租金約4,000至5,000元不等，位置遍佈新界，由元朗逢吉鄉、水尾村、屯門紫田村，到沙頭角萊洞都有。廣告圖片中可見，這些單位裝修相近，都以類似「歐松板」的環保木材鋪設牆身，「開放式廚房」亦用上同一設計的鋅盆加廚櫃，部份圖片可見，連單位中的梳化、雪櫃、地磚都一模一樣，而且這些單位的招租聯絡人均為同一位自稱業主的「蔡小姐」。

記者佯裝租客聯絡蔡小姐，獲安排由她親自陪同「睇盤」，駕車至元朗逢吉鄉被農場包圍的一隅。現場大片空地中有一間鐵皮屋，外表十足農地寮舍，惟內有乾坤。屋內分間了十多間劏房，裝修如廣告中使用「歐松板」，聲稱防火、防蟲和隔音。單位有約100呎或200呎兩款，租金分別4,500元和5,800元；另外水費不計用量每月收取80元，而電費則索價2元一度電，比一般市區劏房被指濫收的價格更高，較中電每度電1.218元高約六成半。

自稱業主：落定金一周後即可入住

「睇盤」當日，大部份單位仍在施工，雜物散落一地，但有數戶已入伙，蔡小姐指僅需一周趕工即可入住，「你見我工程仲做緊，啲客睇完OK直情落定（金），一星期（裝修完）就住得」。

比對不同時間拍攝的衞星圖片，可見鐵皮屋是於去年3月至11月期間曾進行翻新與加建。地政總署回覆《蘋果》時證實，該處屬舊批農地，只曾發出搭建農用構築物的批准書，地政處發現該處違反條款後，已即時撤銷批准書發出警告信，飭令對方清拆。

翻查資料，該地段屬俗稱「阿公地」的祖堂地，即屬原居民繼承祖先而集體擁有的土地，土地擁有人為「鄧巡撫會」，司理為鄧漢強，他曾為錦田鄉事委員會永隆圍村代表。記者登門查詢，鄧妻應門指不清楚丈夫「太公啲嘢」，記者留下聯絡方法，惟截稿前仍無回覆。

毗鄰逢吉鄉的水尾村，有祖堂地亦出現非常相似的農地劏房，而且都是於去年同期進行翻新，用料建築亦一式一樣，月租5,000元。經比對確認位置後，從衞星圖片可見單位頂部於去年由鐵皮變成簇新的白色屋頂。

劏房所在地段屬於「鄧清樂祖」的祖堂地，司理為鄧煒賢，曾任錦田鄉事委員會祠堂村村代表。地政總署向《蘋果》確認上址的舊批農地有未經批准的構築物，正核實它是否登記寮屋，若發現與登記紀錄不符，會要求對方糾正。

聯絡人出租多間劏房遍佈新界鄉郊

除了元朗，記者在網上亦發現同一位「蔡小姐」亦有出租位於沙頭角萊洞及屯門紫田村的多間劏房，裝修風格亦如出一轍。其中在紫田村的一間出租鐵皮屋，分間4個約100呎獨立單位；與鐵皮屋相連的地段以圍板圍封，記者視察當日已見到有人帶同寵物出入，並與蔡小姐互相認識，懷疑都是用作居住用途。

地政總署確認紫田村的地段亦為舊批農地，會跟進調查；至於圍封位置則曾獲發短期豁免書作豉油工廠，署方去年底亦曾接獲投訴指有人非法住用，但視察時就沒有發現。

鐵皮屋所在的地皮由香姓家庭成立的「弟弟有限公司」擁有，記者致電查詢，對方聽到是記者來電即掛線；至於圍封地段去年年中由「蘇蓮英」以每年20多萬元租用10年，蘇是旁邊食品公司「榮泰」的負責人，她否認租地作住宅出租，聲稱「用嚟擺車咋嘛」，甚至否認地段是用作豉油工廠，僅稱「全部都係咁㗎啦」便掛線。

記者之後表明身份向招租的蔡小姐查詢，她就全盤否認與違法劏房有關，「我唔係業主，我亦都無呢啲房屋出租」，對於為何不同業主的土地會建出裝修相同的劏房，並由她統一招租，她則指「我唔會再回應你問題」。

本土研究社成員陳劍青指，土地執管罰則輕微，幾乎沒有阻嚇力，形容事件僅屬冰山一角。「私人農地違規，最多咪清拆，罰最多十萬八萬（元）。幾年後，佢個發展成本已經可以賺返嚟，絕對有利可圖。」加上土地執管行動多數不會即時執行，平均3至5年後才清拆，導致劏房可繼續營運一段時間，「過程內淨係用劏房式嘅租金收入，遠遠比佢被清拆、檢控嘅成本為高。」

他續指，這類農地變劏房，往往沒有良好基建配合，水、電、消防等問題有潛在安全風險，同時胡亂排污會對周遭環境造成極大影響。

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