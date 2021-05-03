【本報訊】香港新聞自由過去兩年間急劇收窄，香港民意研究所及香港記者協會昨日在「世界新聞自由日」公佈調查，2020年新聞從業員對「新聞自由指數」評分跌至僅32.1分，按年減少4.1分，跌至歷史新低，其中85%人同意港府是打壓新聞自由的來源，比率按年增加約八個百分點。記協主席楊健興表示，本港新聞自由過去一年急劇惡化，質疑港版國安法實施後帶來寒蟬效應，加上港府持續打壓新聞界，令採訪工作寸步難行，擔心一旦「假新聞法」出台，會成為對付傳媒的武器。

香港民意研究所及記協今年2至3月進行「新聞自由指數」調查，分別訪問1,023名市民及367名新聞從業員，以100分為滿分，新聞從業員的「新聞自由指數」評分為32.1分，較2019年下跌4.1分，比起反修例事件發生前的2018年的40.9分更大跌8.8分，是調查2013年進行以來的新低。

四成受訪者稱被上級施壓

以10分為滿分，新聞從業員對新聞自由滿意程度的評分只有2.6分，按年下跌一分。91.3%受訪者認為香港新聞自由對比前一年有倒退。多達85％受訪新聞從業員同意港府是打壓新聞自由的來源，69％受訪者認為中央近年強調一國先於兩制，令他們報道其他立場的聲音時感到不安；有40％受訪者指上級有就關於香港獨立的報道向他們施壓，比起前一年大增七個百分點。

公眾評分的「新聞自由指數」為42.6分，比前一年略升0.7分，但仍為2013年以來第二低。香港民意研究所總監彭嘉麗解釋，評分回升是因疫情下街頭警民衝突減少，記者在前線遭遇暴力對待的危險相應降低，故相關評分有所提高。

彭嘉麗表示，新聞自由評分下跌的主因是業界認為傳媒現時批評港府及中央政府會有所顧慮，以及記者沒有足夠保障，以確保採訪時可順利獲取所需資訊。

記協：假新聞法恐成武器

記協主席楊健興表示，對香港新聞自由越來越感到悲觀，現時新聞界面對的威脅「來自法律、來自權力」。他指港區國安法帶來的寒蟬效應已滲透不同層面，包括文化、藝術、電影以至一般人的言論。他舉例指，記者現時難以找受訪者評論敏感話題或發表尖銳言論，「以前驚講錯嘢，𠵱家係驚講嘢」。

楊健興又指，政府現時面對不合心意的新聞報道便動輒指控報道失實，擔心一旦政府立法規管「假新聞」，法例會被武器化，政府將來可能會以報道分化人心、散播仇恨等予以檢控，媒體自我審查勢更嚴重，令有心創辦媒體或投身新聞界的人卻步。

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