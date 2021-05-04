患有自閉症的14歲智障男童，5年前於葵涌私人院舍「康橋之家」墮樓身亡。死因庭連日開庭審理後，陪審團今退庭逾一小時，一致達成死於意外的裁決，並向勞工及福利局、社會福利署與康橋之家作出多項建議，包括要求社會福利署對院舍增設「扣分制」，嚴重可停牌；並且增設持牌人制度，持牌人須負上法律責任。陪審團亦要求勞工及福利局增加殘疾學校及院舍，並為所有院舍入職員工提供相應基礎知識以及職位要求的課程與考核等。

黃官向子駿母親致以慰問，直言在事發後5年才召開研訊並不理想，明白家屬在等候研訊期間的痛苦和壓力，希望研訊可令家屬更了解整個事發過程，更希望子駿母親對兒子的死亡釋懷，並與他人分享自身經驗的經驗，多參與社區分享活動。

黃官又感謝陪審員的付出，指陪審員的參與非常有意義，代表香港市民監察死亡事件，正如代表家屬的大狀陳偉彥所言，陪審團行出的一小步，可為社會進步帶來蝴蝶效應。陪審團所作建議如下：

針對社會福利署

‧ 提高最低人手要求，若員工離開崗位一定時間，須安排候補人手

‧ 限制發出豁免證明書的次數，在原定警告信的制度下，增設「扣分制」，嚴重可致停牌

‧ 提高員工質數及專業知識，包括為所有員工安排入職培訓和考核；員工亦須接受持續培訓

‧ 增加持牌人制度，持牌人須負上法律責任

‧ 加強巡查院舍，包括核實出勤紀錄的真偽、與其他部門加強溝通

‧ 設立特別小組處理院舍懷疑虐待事件

針對康橋之家

‧ 院舍必須安裝閉路電視及確保運作正常，以供執法部門巡查；鏡頭必須覆蓋所有公眾地方

‧ 院舍須確保所有員工已接受相關培訓

‧ 空置房間必須上鎖

‧ 聘請專業技工檢查院舍設施及維修

‧ 確保員工有足夠休息

針對勞工及福利局

‧ 為所有院舍入職員工提供相應基礎知識、職位要求的課程及考核，包括持牌人課程、主管課程、護理員課程等

‧ 為在職員工提供持續護理課程及資訊

‧ 針對須特別照顧自閉症、活動活躍症等院友員工提供課程，包括情緒管理、與院友溝通等

‧ 增加殘疾學校及院舍

‧ 增加殘疾院舍內，有特殊照顧院友的資助，如果子駿須安排一對一照顧，則增加資助額外聘請人手

【案件編號：CCDI474/16】

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）