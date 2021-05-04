前年7月九龍區大遊行，有短髮女子在旺角拍攝，示威者懷疑她是便衣女警影「大頭照」，將她包圍。事後三男女被控非法禁錮及非禮等罪，當中包括女教師及男社工。區域法院法官練錦鴻早前裁定他們罪成，直指在場人士所為接近批鬥，今早分別判處他們監禁10個月至15個月。練官聲言，案中被告挾善行惡的態度和行為，「與他們口中的惡法和暴政同出一轍」，強調他們的行善之心不足以抵銷對他人之惡。

法官練錦鴻今判刑指，被告男社工與女教師均有良好背景，亦稱案發當日只是希望幫人，想法與同類型社會事件中的參與者相同。惟練官直斥他們「極之自我中心」，挾一己之善行惡，以為正在「行公義」便可違反社會的共同規則，漠視其他人也有言論及行動自由，有權在不受騷擾下享用社會設施。

三名被告廚師黃子隆（32歲）、社工吳睿哲（24歲）及女教師蘇瑋善（26歲），被控於去年7月7日在山東街與西洋菜南街交界非法囚禁女事主X，另與其他不知名人士參與非法集結。黃另被指非禮X。

最終黃子隆非禮罪判囚6個月，非法集結與非法禁錮罪判囚12個月，其中3個月分期執行，總刑期15個月。吳睿哲則就集結與禁錮罪判囚12個月；至於蘇瑋善則因其求情理由減刑2個月，判監10個月。另外，三名被告須各向案中女事主賠償一萬元。

練官早前裁決指，案中女事主X當時可能有拍照，行為或許不智，而她面對別人指控後的失控反應更令群眾生疑；惟在公共場所拍攝並不犯法，即使X真的是女警，或群眾真誠相信她是拍攝示威者的女警，這皆非強行留下X、要求她交出手機並凌辱她的藉口。

練官又形容在場人士的行為接近批鬥，眼見X是「弱女」，於是把對執法人員的不滿宣洩於她身上，所謂質疑X盜竊和打人，不過是要掩飾他們不法行為的藉口。

對於女教師聲言當時只欲充當和事佬，向事主澄清有否拍攝示威者，練官不接納她的說法，直指她實是助紂為虐。

【案件編號：DCCC893/19】

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