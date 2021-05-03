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【本報訊】再有警察知法犯法。廉政公署落案控告55歲警司龍少泉涉嫌隱瞞將一個購入的單位出租，並訛稱該單位供家人自住，詐騙政府及滙豐銀行向他批出約600萬元購屋及按揭貸款。綜合地產代理資料，估計龍少泉已賺取逾120萬元租金收入。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭直言情況十分普遍，過去經常發生，而一般都因「自己友篤灰」才會纏上官司。

廉署表示，被告龍少泉1986年加入警務處，2019年5月晉升至警司職級。他早於2016年9月已符合資格按購屋貸款計劃，並向政府申請貸款置業，以及向滙豐銀行申請60%按揭貸款，由於他申請時距離退休期不足10年，故按計劃可獲豁免住入有關物業，惟有關物業只可由家人居住，不得出租或分租。

政府當時規定，自用或投資住宅物業的按揭貸款上限，分別為樓價60%及50%。廉署早前接獲庫務署轉介貪污投訴，調查後揭發龍少泉涉嫌於2016年9月29日至11月30日期間犯罪。

其中一項控罪指，龍少泉當年涉嫌虛假在該計劃申請中表示，將獲交付一個愉景灣空置單位；以及沒有向庫務署署長呈報他與該單位當時的租客已簽訂租約，而該變動可能會影響他領取公務員房屋福利的資格。

另一項控罪指，龍少泉當時涉嫌虛假在向滙豐提交的按揭貸款申請中表示，上述單位將由其父母居住，並將於交易完成時取得該空置單位；以及沒有在提取貸款前，通知滙豐他已簽訂上述租約，而該變動可能使有關申請表內提供的資料，變為不正確或失實。

翻查資料，涉事單位是愉景灣3期寶峰寶怡閣高層單位，龍少泉2016年10月以660萬元購入，同年12月分別向滙豐及政府借貸390萬及207萬元。買賣協議在租約一欄填上「N／A（不適用）」，即未有連租約出售；而兩份按揭文件均無提及單位有簽訂租約。

料已賺取逾120萬收入

涉事單位建築面積達895平方呎，現時估價約為786萬元。綜合網上地產代理資料，寶怡閣相同面積單位月租介乎2.1萬至2.5萬元，以單位自2016年12月成交至今的54個月計算，估計龍少泉至今可賺取逾120萬元租金收入，相等於樓價約19%。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭直言情況十分普遍，「通常都係為退休打算嘅，租返畀自己友」，以往年代經常發生，而纏上官司的都是因有「自己友篤灰」。梁特別提到曾有數單與教職員相關的案件較為注目，當時工會有向政府提議，因所牽涉的公務員眾多，不如仿效1977年港督麥理浩特赦貪污警員的做法，「放生公務員」，但政府並無理會建議。

騙取政府房屋津貼過去亦曾發生，今年2月，50歲失婚前男警李德明虛報已婚佔用已婚宿舍逾15年，連帶利息欺詐房津逾221萬，判囚四個月但緩刑1年。2012年7月，前發展局長麥齊光及前路政署助理署長曾景文遭本報揭發，互相租住對方名下單位騙取房津，一度被判串謀詐騙罪成，判監禁八個月緩刑兩年，惟終在三年多後上訴，撤銷一項串謀詐騙的定罪。