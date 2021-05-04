前年11月18日理大圍城事件，再有疑似抗爭者遭清算。當日有人被指利用7輛「家長車」接載從理大游繩逃走人士，警方在現場附近截停車輛及拘捕車內各人。被捕人士事後踢保，至上月有踢保者再被拘控，案件今首度在西九龍裁判法院提訊，21人共被控7項妨礙司法公正罪，其中3人沒有出庭，總裁判官蘇惠德針對3人頒下拘捕令。控方反對讓其餘18人保釋候訊，惟蘇官最終批准各人擔保外出，案件將會在區域法院審理。

據了解，21名被告當中，有7人被指為司機，其餘14人則疑為車內乘客。警方現時獲得的車cam影片，拍到家長車駛向警員截停的方向，但沒有警方證人目擊有人游繩並登上「家長車」。

有被告被捕時年僅15歲

21名被告依次為何英傑（35歲，船務文員）、林斌（20歲，應屆文憑試考生）、伍偉楠（22歲，學生）、冼宏俊（32歲，地盤工）、林施雅（32歲，秘書）、梁卓鋒（23歲，地盤工）、陳俊鋒（20歲，理財顧問）、麥韜（25歲，文員）、伍卓文（33歲，無業）、利文熙（20歲，學生）、17歲黃姓女生、張頌熙（41歲，商人）、梁穎欣（30歲，銀行經理）、劉淑華（27歲，網絡設計員）、黃琪峰（22歲，學生）、林鑫濤（21歲，外賣員）、黎敬暐（34歲，物業管理）、曾瑞娜（32歲，客戶服務員）、卓琬宜（18歲，應屆文憑試考生）、黎靖言（24歲，項目經理）及17歲陳姓女生。

13男8女被告現時年齡介乎17至41歲，他們被指事發時作一項或一連串作為，意圖妨礙警務處將會作出的逮捕。其中三名被告為理大或理大附屬專屬學院學生，另有三名被告是應屆文憑試考生，亦有一名女被告為中五女生，被捕時年僅15歲。

案件今早由總裁判官蘇惠德處理。每名進入法庭人士，無論是被告律師團隊成員、當值律師辦事處職員抑或旁聽人士，均需要接受安全檢查。保安逐一用電子儀器掃描及檢查進庭人士，亦要求進庭人士打開手袋檢查，並提醒不得帶水或液體進入法庭。而大堂作為延伸部份，坐滿旁聽人士。

案件將於區域法院審理

第九被告伍卓文、第十七被告黎敬暐及第十八被曾瑞娜今沒出庭，蘇官對三人發出拘捕令。控方將安排案件於區院審理，申請將案件押後至下月21日再訊。

蘇官准各名到庭被告以現金一萬至五萬元不等保釋外出，每人須每周向警署報到三次，不得離港，需要交出旅遊證件及BNO，而大部份被告均要守宵禁令。

據悉，警方當時已呼籲市民切勿進入理大，並稱會拘捕離開理大人士。有人從天橋游繩逃走，再乘坐七輛車離去，警方指該此車輛的司機明知有人逃走，仍接載他們離開。

據了解，警方前年11月18日拘捕37人，部份人踢保，最近再被捕。其中有人被控危險駕駛，早前已提訊，控方稍後會將該案跟本案合併。警方上月26日擬拘捕餘下36人，但當中15人已離港，僅拘捕21人，今日再有3人沒到庭。

【案件編號：WKCC1668/21】

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