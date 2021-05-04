華懋慈善基金入稟高等法院，指控龔如心遺產管理人羅兵咸永道三名合夥人違反責任，未能提供詳細工作紀錄，又將管理費以其他名目調高，實質用作支付中間人收費。四名被告認為指控嚴重，甚或涉及刑事，基金卻缺乏實質證據支持，最終成功申請剔除部份指控。法官庭上批評基金的代表律師將客戶憑空想像的指控照單全收，有違反守則之嫌，考慮將之轉介律師會處理。

原告為華懋慈善基金有限公司。被告為陳偉棠、黃德偉、莊日杰及劉子邦，前三人為羅兵咸永道合夥人兼龔如心遺產管理人，劉則是促成羅兵咸永道接手任管理人的中間人。

原告在指控中提到，基金前主席龔仁心於2011年經熟人介紹認識劉子邦，當時原告與時任遺產管理人德勤就收費和管理事宜有紛爭，決定換人。後來在劉牽線下，促成羅兵咸永道成為新的遺產管理人。

原告又指龔仁心與劉子邦有「枱底協議」，雖然龔自2015年開始與華懋的關係變差，2019年更被辭退執行董事職位，但仍可透過中間人向新的遺產管理人作出指示，被告可獲10%酬勞。原告指羅兵咸永道將遺產管理人費用調高，用以支付該筆中間人收費。

官質疑原告律師將客戶憑空想像的指控照單全收

代表四名被告的資深大狀石永泰陳詞指，原告對被告的指控毫無道理亦不合邏緝。羅兵咸永道作為四大國際會計師事務所之一，不可能作出原告所指的無知做法。石又稱原告指控嚴重，甚至存在刑事成份，但卻欠缺文件和證據支持。而指控中提及的一份協議，只屬羅兵咸永道與劉子邦之間的顧問協議，完全與華懋或遺產沒有絲毫關係。

代表原告的資深大律師文本立回應指， 羅兵咸永道與劉子邦之間在2011年簽訂顧問協議，2012至2015年間雙方曾多次開會，但羅兵咸拒絕透過內容。原告有所懷疑，並非全無證據，至少有關問題可在審訊中爭拗。

法官林雲浩則認為，即使羅兵咸向劉子邦付款，也可能是取自羅兵咸自己口袋。原告指控被告挪用管理費，內容牽涉不誠實指控，甚或達至刑事程度，卻沒有提供任何實質證據支持。

林官下令剔除相關部份的指控，稍後就理由頒下書面裁決。林官同時質疑原告律師在今次事件中的處理方法，指作為律師處理案件時有守則，不應將客戶憑空想像、欠缺證據的指控通通照單全收，事件或涉違反相關守則，會考慮將個案轉介律師會跟進。

【案件編號：HCCL6/20】

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）