高舉全面落實商經局檢討報告旗號也難掩政治魔爪的廣播處長李百全，自3月上任後除立法會外未有出席公開活動，至今早才首度公開現身港台五四運動升旗禮，卻對連番抽起節目、利君雅不獲續約等均沒有回應。升旗禮期間，國旗一度無法升起。

港台在李百全治下，連番抽起獲獎無數的《鏗鏘集》等節目，但就力谷愛國節目《世紀長征》。港台今早8時在廣播大廈對開舉辦五四運動升旗禮，民政事務局局長徐英偉、「世界長征」系列活動籌委會召集人梁唐青儀、李百全等戴上印有「世紀長征」紫色口罩出席。惟活動開始不久，一度下起驟雨，工作人員向在場嘉賓派發透明雨傘，但未見有人打開。

拒回應傳媒 工會主席追問 保安阻記者

活動臨近尾聲，李百全被在場記者連番追問抽起多個節目的原因、是否打壓助理節目主任利君雅等，惟李均沒有回答，港台傳訊及節目標準總監韋佩文等多人為李「擋駕」。負責利君雅重啟調查的副處長馮建業也有被追問利的調查過程，但馮同樣封口不談，協助李返回廣播大廈內，然而李即遇上港台工會主席趙善恩及另一名員工追問多個問題，保安阻止其他傳媒入內採訪。

港台新聞稿指，適逢紀念五四運動102周年，為加強市民對社會、國家和世界的認識，培養公民和國民身份認同，與「世紀長征」活動籌委會全力推動「世紀長征活動」。

升國旗一度撻Q

今早由12個青少年制服團體進行步操和升旗禮，約7時綵排時順利升旗；但至8時正式升旗時，由女童軍負責的中國國旗至國歌演奏畢，仍未能成功升旗。旁邊的香港區旗也因中國國旗未有成功升起。現場隨即有工作人員走到旗杆協助處理，再大叫指令升旗，終在沒有演奏國歌下，國旗和區旗成功升起。

梁唐青儀表示，「世紀長征」活動相信年輕人的國家觀，激發對國家自豪，特別感謝女童軍，指人生總不會一帆風順，百折不撓才符合五四運動精神，又說活動只有兩星期籌備較倉促，感謝各個制服團隊配合。她指，「世紀長征」100集節目涵蓋一百年歷史，當中包括談及六四和文革，但六四的節目內容就要「賣關子」。被問到港台會將上載YouTube逾一年的的節目刪除，她表示，暫未有討論會否將節目放上YouTube。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）