患有自閉症的14歲智障男童梁子駿，5年前於葵涌私人院舍「康橋之家」墮樓身亡，經過死因庭連日聆訊，陪審團今一致裁定死於意外。多日來一直迴避記者鏡頭的子駿媽媽，散庭後在前立法會議員張超雄陪同下見傳媒，表示希望政府增加興建殘疾院舍，「唔使啲細路仔等10幾年先有得住」。她又感謝陪審員作出裁決及提出建議，希望社署加強巡查及安排院舍職員接受培訓。被問到對兒子的死是否釋懷，她說：「都要喇，都要釋懷。咁多年，要放低。」

子駿媽媽說，自幼經常帶子駿行太古城，又會到海邊玩，「去玩具反斗城睇吓啲玩具，去感受吓啲沙」。她說子駿記性很好，擅長拼圖，比她還要厲害。她至今仍不時發夢，夢見與子駿相處的點滴。

事發至今已五年，子駿媽媽對於親手將子駿送入康橋之家一事，仍然耿耿於懷。她於裁決前透露，事發前一日，由於她需往報名參與照顧自閉兒童的課程，所以才在當天將子駿送回康橋。

憶當日搭車兒子狂哭 母自責：點解我自己唔醒呢？

憶述當日搭車情況，她說子駿「喊得好犀利，轉車一落車就偷走」。她自責謂：「點解我自己唔醒呢？」她當時曾向子駿稱，再喊便送他入醫院；現在回想，入醫院反而不會發生墮樓事件。

張超雄則表示，為逼使政府提升院舍服務質素，包括他在內的立法會議員、院舍業界、專家、學者等人於2019年完成《檢討法例工作小組報告》，認為要改善立法標準，「但而家坐咗兩年，政府郁都唔郁」。他強調，就連業界也承認並願意改善現有院舍的不足，但政府卻毫無跟進，要求政府不要再顧左右而言他，盡快回應報告內容。

張又表示，每一個人都會老、都有機會有殘疾家人，有機會落入這些質素低劣的院舍，要求政府盡快興建院舍及宿舍，「唔好令家人冇辦法安心」。

【案件編號：CCDI474/16】

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