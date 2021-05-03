【本報訊】初選案令不少民主派身陷囹圄，民主黨亦有林卓廷、尹兆堅、胡志偉及趙家賢被還柙候審；考慮到無法履行職務，林卓廷已向民主黨辭任副主席，並獲中委會接納，但強調絕不會因為被檢控而退黨。民主黨主席羅健熙指時勢艱難，該黨會繼續緊守崗位，為被囚黨友及其家人多走一步，「前路漫漫，讓我們一起並肩同行」。

羅健熙向會員發信指中央委員會早前收到林卓廷來信，表示因現時在囚、無法繼續履行副主席職務，因此要辭任副主席，中委會經討論後接納其辭職，並會於合適時間安排補選；未來數星期，不少資深黨員需到法庭應訊，該黨希望黨友到庭支持，若想與被囚四人通信，可將信件交到民主黨秘書處跟進處理。

羅健熙在信中又指，中委會早前安排座談會，供區議員及黨友商談未來民主運動路向，希望黨友踴躍參與討論。

「自由無期 無法履行職責」

林卓廷facebook昨午發文，宣佈林已辭任民主黨副主席，並獲民主黨中委會批准，即時生效。文章指，林去年底獲黨友信任支持當選副主席後，本希望在此嚴峻環境與黨友同心協力共渡難關，守住香港重要民主力量，「然而228大檢控令本人被囚，自由無期，無法履行職責」，又強調今次請辭純粹因職務需要，絕不會因為被檢控而退黨，「本人將保留黨籍，希望他日重獲自由，再與各位繼續為民主事業奮鬥！」

林卓廷表示，雖然身陷牢獄，但仍然關注牆外情況，「現時狂風暴雨，領導層承受無比沉重壓力，判斷和決策分秒必爭，本人必須退位讓賢，讓堅毅果敢的志士擔此重任，協助主席領導民主黨逆風前行」。