47名民主派人士,今年1月被指因為參加去年民主派初選,涉嫌違反《國安法》被捕,今日多名獲保釋的人士今日到警署報到。獲准保釋的民主黨立法會前議員涂謹申,今午2時多在助手陪同下,到中區警署報到。涂進入警署前,停步讓記者拍照,未有發言。

涂謹申今年2月28日到中區警署報到後表示,他獲警方延長保釋至今日,保釋條件不變,暫時未被落案起訴。

其餘獲保釋的鄺俊宇、李國麟、關尚義、劉凱文、袁偉傑、李芝融今日亦到警署報到。

關尚義未感憂慮 指無助事情發展

前民主動力司庫、美籍人權律師關尚義(John Clancey)亦因初選案涉違《國安法》被捕,今午3時在家人陪同下到將軍澳警署報到,被問到有否感到憂慮時,他說不會,「因為這樣無助事情發展」(I am not worried, worrying does not do any good, no need to worry)。關尚義在今年2月28日到將軍澳警署報到,獲警方延長保釋至今日,暫時未被落案起訴。

同樣獲准保釋及暫未被起訴的民主黨鄺俊宇於今午3時許抵達天水圍警署報到,黨友兼元朗區議員吳玉英亦有到場。鄺進入警署前未有發言。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手!了解更多(立即下載體驗)

-----------------------------

蘋果初心不變!26周年「撐蘋果Tee」預售:

你的優惠訂購(海外訂購按此)