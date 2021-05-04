香港電台助理節目主任、節目《視點31》主持利君雅向以問題尖銳見稱，去年其試用期屆滿前一個月，突遭管方重啟有關前年7月至11月期間，對利君雅的投訴調查。最終利君雅不獲續約，將於月底離任。

工會今日（4日）指，管方上月中發信利君雅，稱指控成立，廣播處長李百全全盤信納調查結果，而負責評估員工升遷的部門認為其不適合轉職長工，管方並扣除以月計的約滿酬金。工會指，調查未能就利君雅情緒及操行等表現作出評估，且調查性質亦非紀律聆訊，卻成為拒絕聘任利君雅唯一理由。

工會又批評，有關重啟調查違反程序，而管方在多番追問下，始交代是以處理節目投訴之機制展開調查。工會指該機制不應用於評核員工表現，又指調查範圍只涉及以日計的記者會，卻扣起以月計約滿酬金，等同欺壓。

林鄭：無參與港台人事管理

香港電台節目製作人員工會昨確認，助理節目主任利君雅不獲續約，未能正式成為公務員。特首林鄭月娥今早出席行會前見記者時拒絕評論，聲稱自己無參與港台人事管理，相信廣播處長會根據《港台約章》處理；商經局局長邱騰華則指政府部門招聘人手時有一定規矩跟隨，公務員事務局亦會提供意見，稱最好交由部門處理

去年9月，即利君雅試用期滿前一個月，管方突針對有關她前年7月至11月期間的投訴，重啟（Reopen）調查及延長試用期。限期原本今年1月底屆滿，惟管方以調查未完成為理由，另開一張為期120天的新合約，直至重啟的調查結束，再視乎調查結果決定她能否正式成為公務員。最後利君雅不獲續約。

調查稱指控成立 李百全全盤信納

港台工會今日指，進一步獲悉管方於上月中已發信利君雅，指調查報告已完成，聲稱指控成立，廣播處長李百全全盤信納調查結果。負責評估員工升遷的部門收到調查報告後開會，經評核後認為利君雅不適合轉職長工；另管方又指因應調查報告結果，扣除利君雅以月計的約滿酬金。

管方要求利君雅就有關決定提交書面回覆，若管方未有收到回覆，便會向敍用事務委員會提交管方的決定。利君雅已於上月底向管方提交書面回覆。

工會指，當初管方重啟調查時，指明考慮同事能否過渡試用期，需評估情緒（Temperament）、操行（conduct）及個人特點（personal charateristic）等表現，但調查最終未有得出相關結論，且調查性質屬內部調查，並非紀律聆訊，最終卻成為唯一理由決定是否聘任利君雅。

指副處長馮建業無視梁家榮調查結果

工會表示，極不認同「投訴成立」的決定，稱當時發生元朗7.21等事件，利君雅只是本着專業向官員提問，為捍衞公眾知情權，又批評重啟調查一事「由始至終都違反程序」，形容副廣播處長馮建業無視時任廣播處長梁家榮的調查結果，堅決重啟調查。

翻查資料，港台之前已完成有關投訴的內部處理，並已向有關員工進行溝通和教導（Coaching），無人因此受處分或警告；惟港台管理層去年9月重啟有關利君雅投訴的調查，並兩度延長其試用期。

扣除以月計約滿酬金 工會批等同欺壓

對於管方表示，按既定機制和程序處理員工聘任安排，惟利君雅多次追問重啟調查是否屬紀律聆訊，一直不果，最後管方始表示以處理節目投訴的機制展開調查。工會指，處理節目投訴和針對員工個人表現屬兩個不同範疇，處理節目投訴機制不是用於評核員工表現，稱是「張冠李戴」。

有關約滿酬金安排，管方指因應調查報告結果，扣除以月計的約滿酬金，但涉事的記者會是以日計。工會指，管方最終不但裁定投訴成立，更剋扣同事應得的合理報酬，做法極不合理，等同欺壓。

另整個調查過程中，工會多次追問管方調查進度、投訴總數目等具體詳情。工會和利君雅與時任廣播處長梁家榮和副廣播處長多番交涉後，管方始口頭承諾於2月16日完成初步調查，由始至終管方一直拒絕以書面交代整個調查的時間表。

利君雅被針對事件簿

●2019年7月

元朗7.21事件翌日，利君雅問特首林鄭月娥事件是否官、警、黑合演大龍鳳，又要求林鄭講人話和正面回答問題，獲網民封為「良心記者」及「新聞女神」。

●2019年7至11月

港台收到過千宗針對利君雅的投訴信，同時收到數量多幾倍的讚賞及支持信。

●2020年9月

港台突然重啟針對利君雅的投訴調查被質疑「一調查兩審」，管方以調查未完成為由，改開一份為期120日的聘用合約。

●2020年10月2日

3年試用期屆滿，利君雅以新約留任。

●2020年12月

申訴專員以不處理人事合約為由，拒查港台對利君雅重啟調查涉行政失當事件。

●2021年1月

港台英文節目《Backchat》2020年度人物選舉，有網民為利君雅等拉票，最終節目取消選舉；合約到期前7天，管方以調查未完成為由，開出另一份為期120日合約，利君雅留任。

●2021年5月2日

利君雅不獲港台續約，本月底離職。

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