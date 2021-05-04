香港選舉制度將修改，民主派能否獲得建制選委提名成為關鍵。全國政協常委胡定旭今日在網台指，有機會提名予民主派參選但要視乎人選，直指「如果你（劉慧卿）出嚟選，我即刻簽名畀你！」他強調中央無限制提名的人選，但不會提名支持港獨、攬炒、或呼籲制裁香港的參選人。

批有非建制派不斷挑戰北京底線

胡定旭接受民主黨前主席劉慧卿訪問，形容北京對港政策一直非常寬鬆，惟2014年佔中至2019年反修例，不斷有人挑戰北京底線，令北京「忍無可忍」要出手「完善」選舉制度，訂立《國安法》。

劉慧卿反駁，指當時坊間要求成立獨立調查委員會，試圖解決問題，惟建制派「個個翹埋雙手，所以北京咪鬧你哋囉！」她直言建制派無助特首林鄭月娥解決當前問題，令北京出手，胡沒有反駁，但同時批評有非建制派不斷挑戰北京底線。

稱選舉並非只有建制派可入閘

外間批評「完善」選舉制度下只有「清一色」建制派可以入閘，身兼選委的胡定旭不認同，並言可以提名劉慧卿參選，「如果你出嚟選，我即刻簽名畀你！」劉慧卿再質問，北京是否指名民主黨入閘人選？胡形容只是「傳說」，指自己4度擔任特首選委，「無一次有人同我講要選邊個」，包括在前一屆特首選舉他支持唐英年，亦無人要求他轉軚。

提到愛國者標準，胡稱不會提名支持港獨、或支持攬炒的參選人，之前去過外國遊說的民主派中人，胡認為他們希望外國政府制裁香港，都是搞死香港，「答案係好清晰」。他期望，立法會的議席增加，可以令有心的年青人加入立法會，並相信當香港穩定發展，香港仍可步入雙普選。

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