任職銀行律師的美籍漢，前年在銅鑼灣港鐵站捲入休班警追截懷疑跳閘⻘年的糾紛，被控襲擊休班警，案件今在東區裁判法院續審。被告接受控方盤問時強調，事發時一直不知道事主是警察，皆因事主多次否認，而且其行為亦不似警察。至於他踩著事主是為了拉走警棍，防止事主繼續用以襲擊途人。案件審結，押後至6月21日裁決。

被告Samuel Phillip Bickett（35歲）被控一項襲擊警務人員及一項交替性質的普通襲擊罪。控罪指他於前年12月7日在銅鑼灣站近F出口樓梯間襲擊警員1519俞樹生。

控方指被告能空出右手攻擊休班警 顯示有壓倒性力量

控方盤問時質疑，被告比俞姓休班警強壯，故當被告隔著欄杆捉住俞手中警棍時，被告用力將俞拉到欄杆另一邊。控方又認為，被告聲稱為了阻止俞傷害他才捉住其警棍，惟二人之間已隔著欄杆，可當作阻隔。被告不同意，強調是俞推前而令二人倒地。

被告承認二人倒地時，他曾用右手拳打俞的臉部數次，但強調當時感覺俞以警棍毆打他的臀部及大腿，故此舉只是出於自衞。控方質疑，被告能空出右手攻擊，顯示當時他有壓倒性的力量，被告否認。

控方又指，被告用腳踩著俞是要當眾羞辱他，並作為進一步的襲擊。被告不同意，解釋指當時意識不到有群眾圍觀，而他此舉是要拉走俞手中警棍，因他目睹俞曾在港鐵站內用警棍襲擊幾位途人，擔心若他保管著警棍會繼續施襲。控方質疑當時被告已站了起來，俞則繼續倒地，顯示被告已控制了俞；被告不同意。

被告指事主一再否認是警察 行為亦不符警隊守則

控方再質疑，既然被告認為俞有危險性，為何當時不選擇報警。被告則指當時專注於處理眼前危急的情況，又強調當時以為被告有精神問題。控方追問，既然他以為被告有精神問題，又如何肯定俞自稱不是警察之說屬實。被告解釋，俞當時以不同言語一再否認自己是警察，加上以他作為律師的觀察，俞的行為不合符警隊守則。

控方又問被告，若俞當時交出警棍，他會如何處理。被告謂他會先待俞冷靜下來，彼此向對方出示身份證，再交給警察處理。他解釋，出示證件是為了展示雙方願意合作。他在控方追問下又強調，過程中並不知道俞是警察，直至軍裝警到場後才獲告知。

【案件編號：ESCC2692/19】

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