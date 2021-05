【本報訊】有逾20年歷史的醫管局臨床醫療管理系統(CMS)昨日故障兩小時,醫護需改以人手輸入病歷紀錄,致部份病人需要輪候較長時間或改期就診。據悉,個別疫苗接種中心昨午亦出現電腦系統故障,須暫停疫苗接種15分鐘。

醫管局表示,CMS系統於昨午12時故障,以致醫護人員未能登入系統、儲存或索取病人病歷紀錄資料,其間臨床部門改以應變模式操作,包括以人手輸入病歷紀錄及透過問診了解病人病歷。部份病人需輪候較長時間或改期就診,醫院緊急服務則未受影響。系統經修復及重新啟動後,於下午2時逐步恢復正常運作。

據前線醫護人員透露,系統「冧檔」期間無法登入系統,畫面顯示「All CMS functions are not available until further notice」,雖然病人病歷可以由後備系統讀取,但急症室為候診人士安排的X光、抽血紙、藥單等全部只能手寫,並等待系統回復正常後,才能輸入電腦作紀錄,臨床服務時間受阻。

聖保祿醫院一度暫停接種

醫管局指會就事件深入調查,對於系統故障期間引致病人不便,醫管局向公眾致歉。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示,醫生門診、巡房、開藥等工作都涉及CMS系統,系統近年不斷加入新功能,非常複雜,有時候運作、顯示影像會較慢,版面設計亦令打字不方便。

另外據悉,個別疫苗接種中心昨日中午亦出現電腦系統故障。有讀者表示,聖保祿醫院的接種中心昨午約12時許因為系統故障,一度要暫停疫苗接種服務,約15分鐘後才恢復正常服務。