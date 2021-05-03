【本報訊】四名大專學生涉前年中文大學二號橋暴動案，其中一名被告昨自辯稱，案發當日是胞姊畢業禮，到訪中大為與胞姊拍畢業照，其後只因「八卦」在二號橋附近出現，卻遇上警方發射催淚彈，一度無處可逃。

第三被告張俊浩（19歲）昨自辯稱，案發時他是專業教育學院學生，胞姊在中大讀書，案發當日是胞姊畢業禮，他下午到達後始得悉畢業禮已取消。由於候車處有人龍，加上他是首次到訪，故打算在中大內「行吓」。他稱只因「八卦」隨人群走到二號橋附近，其後警方開始發射催淚彈。由於催淚煙濃烈，他卻沒佩戴防毒面具，遂另覓他路離開，但最後只能原路折返。

張續稱，當時他雙眼「好澀」和呼吸困難，有一名陌生女生走近關心他，他遂表示想返回大學站。女生扶着他走到山下某位置坐下，並給他防毒面罩幫助呼吸，再為他洗眼。洗眼期間有人大叫：「有狗吖！快啲走！」他仍未完全恢復視力，就隨人群逃走，惟途中絆倒，一名警員隨即跪在他身上，將他雙手扯向後方。張稱看不見警員撿取了甚麼證物，涉案背囊、手套和眼罩等均不屬於他，他也沒見過警員在警署向他展示的剪刀和雷射筆。

逃走因憂警「見人就拉」

控方指校方在前一天已宣佈取消畢業禮，張稱胞姊曾表示有老師稱會如常舉行。至於為何得悉有警員追捕示威者時不留在原地，張表示擔心警員「見人就拉」，「我嘅理解係警察會將唔關事嘅人拉埋」。控方質疑張被捕時衣着和所揹背囊與曾在場擲物的男子相似，張同意但否認他是該男子。

此外，次被告李俊皓（25歲）傳召了曾輔導他的學生團契大專部主任盧家輝擔任品格證人。盧稱認識被告六年，被告曾為團契莊員，他形容被告品行善良，即使當時有情緒病在身，仍熱心助人。控方外聘大狀張錦榮問盧，為可至今仍不知被告案發當日為何在中大，質疑兩人關係不深。盧強調，輔導有時會牽涉個人私隱，不必談及細節，傳道人只需關注對方的心靈狀態，他亦認為在輔導中談及刑事案細節不適當。張追問：「何謂心靈？」盧回應：「好似𠵱家檢控官你有啲緊張，我作供都有啲緊張，或者我好關注李俊皓嘅狀態，呢啲同案情都係冇關。」案件今續。

案件編號：DCCC362/20