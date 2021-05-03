【本報訊】患有自閉症的14歲智障男童，五年前於葵涌私人院舍「康橋之家」墮樓身亡，死因庭完成舉證。代表家屬的大狀陳詞時批評，事件源於人為及系統性疏忽，是完全可避免的悲劇。大狀痛陳院舍職員培訓及人手不足，缺乏監管，即使發生事故，主管和董事亦毋須問責，認為法例猶如無牙老虎，揚言一日未改善，「只會不斷重演」。大狀懇請陪審員就院舍監管制度給予建議，呼籲陪審員行出第一步，並謂只要每個人在各自崗位上努力，便可為社會進步帶來蝴蝶效應。

墮斃男童梁子駿於2016年8月23日被發現倒卧在葵涌禾塘嘴街萬成大廈後巷，當時3樓的康橋之家窗門被打開，窗花損毀。死因庭上周已傳畢所有證人，家屬大狀陳偉彥昨結案陳詞，預計陪審員今退庭商議裁決。

斥人手安排荒謬絕倫

大狀指，院舍主管吳純真短短一年半由助理員擢升為主管；負責照顧子駿的護理員鍾偉英，移民來港首天即加入康橋，語言和文化皆未適應就開始工作；司機李錦全是精神病患者，大狀質疑「安排疑似院友的精神病患者全日工作，照顧40多名院友，是否合適、合理」，直斥安排荒謬絕倫。

大狀續指，院舍當時人手不符社署指引。根據更表，事發時應還有一名護理員當值，但眾人證供從沒提及她，「是否真實存在，冇人知」。大狀又指，若事發時有人當值，「點解成個窗花拆咗，唔覺；成個人跌落街，唔知」，質疑人手是真空狀態。

此外，院舍閉路電視一直沒運作，涉案房間亦無安裝鐵絲網，大狀指若閉路電視如常運作，且有職員監察畫面，便可發現子駿進入涉案房間，悲劇或能避免。雖然院長劉潔心自言盡心盡力，問心無愧，但大狀質疑院舍職員證供不盡不實，自私自利，更疑發生糞便抹面此等駭人聽聞事件，反問：「是否真的問心無愧？」

社署無規定釘牌罰則

子駿一家居於公屋，爸爸有虐兒紀錄，媽媽含辛茹苦養大子駿，當她發現子駿身上有傷，只能啞忍，擔心子駿一旦被康橋拒之門外，不知如何是好，身為母親卻無法為兒子主持公道。校內社工不見子駿有自殘行為，但他每天返學都有新傷勢，大狀質疑：「到底子駿喺康橋受到咩遭遇？」子駿母親聞言，傷心痛哭。

除康橋外，大狀亦批評社署監管欠妥，社署督察被問到如何決定吊銷院舍牌照、及發出幾多封警告信可吊銷牌照時，均謂無規定，他巡查時更無核實更表，試問公義如何彰顯。大狀指法例對職員的要求可謂沒有，對董事亦毫無監管能力，即使被檢控也只是罰款停牌，董事大可捲土重來開設康橋二號、康橋三號，「法例嘅存在有咩意義呢？」

大狀懇求陪審團就人手比例、員工培訓、規管發牌機制、加強執法人員培訓等作建議，無論意見是否獲政府接納，也不要卻步，不要麻木。大狀最後引用黑人民權領袖馬丁路德金的話，「Take the first step in faith, you don’t need to see the whole staircase」，籲陪審員行出第一步，「行第一步往往是困難，但就會有人行第二步」。

案件編號：CCDI474/16