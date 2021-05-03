【本報訊】港台風雨未曾休歇，廣播處長李百全下令將YouTube及facebook等平台上載逾一年的節目下架後，港台昨刪走YouTube頻道多集涉及警暴和反修例事件的《鏗鏘集》，《頭條新聞》和《議事論事》等亦不能倖免。有網民發起搶救行動備份《鏗鏘集》，晚上重新上載已被下架、講述8.31太子站事件的《濫暴？》。

港台昨午開始刪除YouTube「RTHK香港電台」頻道多集節目重溫，《鏗鏘集》多集影片最先被刪走，包括講述警暴的《控訴》，2019年9月至2020年4月上架的《鏗鏘集》中，不少集數涉警暴及反修例事件，包括《We Connect》、《警民相惡》、《催淚陰霾》及《這一年⋯⋯十五歲的暑假》悉數下架，前年9月9日上載、關於8.31太子站事件的《濫暴？》被刪走。部份被下架節目涉及醫護罷工，2018年上架、揭沙中綫紅磡站剪短鋼筋事件的《差之毫釐》亦難逃一劫。

網民備份重新上載

《警訊》、《頭條新聞》、《議事論事》和《五夜講場》系列等均有影片被移除，頻道最早於13年前的一批影片無法倖免，包括曾訪問壹傳媒創辦人黎智英的節目《傳媒春秋》。

廣播處長李百全上任後，已有網民呼籲為《鏗鏘集》等港台節目備份，並放上區塊鏈。有網民昨晚將備份的《濫暴？》重新上載YouTube。港台回應指，下架節目安排與官方網站提供12個月節目重溫的做法看齊。

中大新聞與傳播學院講師梁麗娟指，港台節目由公帑製作，完全不能觀看欠缺理據，若節目上載一年下架便不見天日，絕非有效使用公共資源的方法，建議轉贈圖書館供公眾借閱。