四名大專學生牽涉前年中文大學二號橋暴動案，其中一名被告的胞姊今出庭作供，力證案發當日是她的畢業典禮，原本相約了十多名家人及朋友到中大一同拍攝畢業照。雖然官方畢業典禮最終取消，但科主任相約當日回中大影相及作臨別感言，故她按照原定計劃相約家人中午到中大影相。惟至案發當日，她與同學商量後，因交通問題而決定不去中大，卻因「一下子要通知好多朋友」，所以忘記通知弟弟。

本案第三被告張俊浩的姐姐張茵桐（22歲）今出庭作供。她於案發時修讀中大專業進修學院的公關及廣告的高級文憑，2019年11月舉行畢業典禮。她指，修讀文憑兩年，只在參加開學禮時去過一次中大，上堂不需到中大校園，她之前亦沒有與弟弟到過中大。

弟弟只參加過一至兩次公眾活動

她透露，2019年8月媽媽動了手術，需在家中休息兩、三個月，而因自己及爸爸都要上班，主要由弟弟照顧媽媽及煮飯。而2019年出現反修例事件，張自言沒參與過有關的公眾活動或非法集會，只知弟弟在6、7月時曾參與過一至兩次公眾活動，「如果佢參加，佢會同我講」。之後弟弟亦因要照顧媽媽，沒有聽過他再參與集會活動。

她又憶述，2019年曾有一次與弟弟在旺角行街，遇過警察與示威者，除此之外就沒有遇過示威。

張指，前年10月收到通知信，知悉同年11月12日中大舉行畢業禮。她打算出席，並希望當日完成畢業典禮後與家人及朋友在中大影相。她於同年11月初已約定十多名家人及朋友到中大拍照，包括父母、弟弟、姑姐、公公、婆婆及嫲嫲等。

科主任稱難得在中大 邀請學生返校園影相見面

至畢業禮前一天，她看新聞知道中大校園「有少少衝突發生」，當日又收到校方通知指官方畢業禮將會取消，但其科主任黃國褀老師透過ＷhatsApp邀請學生於11日中午到百萬大道附近影相見面，「佢話難得喺中大，可能都冇機會再返去，有邀請我哋返中大影相，同有嘢同我哋講。」

辯方呈上張與科主任的通話紀錄截圖，顯示黃老師於前一日晚上約7時向學生發出邀請訊息，張回覆指如果交通沒有問題將會出席。張稱，雖然官方畢業典禮取消，但黃sir相約學生出席「非官方典禮」，故她與家人朋友的影相計劃繼續，並相約家人與朋友當日下午3時於中大港鐵站正門集合。

至11月12日、即案發當日早上，黃老師再次發訊指「PRA畢業典禮會延期，非取消」，張回覆稱她於同月19日要歸還畢業袍，又私下問其他同學會否繼續到中大，「問咗好耐，佢哋諗咗幾諗，都決定唔去，因為交通問題」，故她當日最終亦沒有回中大。

張指，她當時立即通知家人及朋友不再到中大，「那日一下子要通知好多人 ，一下子唔記得佢（弟弟），冇即時通知佢」，直至約2時至3時，弟弟致電她稱已到中大，她才記起忘了通知弟弟。

她又指，因弟弟早上一早出門上班，不知道他穿了或帶了甚麼裝束出門。

法官不滿案件排滿 「我要攞假寫判詞，唔係我寫唔切」

本案原訂審期為12日，現已踏入第11日審訊。法官李慶年在傳召證人前，關注本案續審時間，「睇下我哋把握時間，定係無為而治」。李官又指，現時法庭有惡性循環，「呢單未完， 又要開第二單，啲證供不斷穿插，咁樣會影響司法質素」，又指「我都話我個期排到2023年。我要攞假寫判詞，唔係攞期去玩，唔係我寫唔切。記住，有啲人還柙緊」。

李官又批評辯方準備工夫做得不好，明言「迫不得已都唔好星期六續審，書記呀、懲教，啲假唔知點補；我寧願閒日加班，但又俾人指摘我逼啲大律師」。李官再稱：「我自己嘅作風係唔推案，所以先搞成咁啫。」

4名被告依次為中大學生陳起行、理大學生李俊皓、IVE學生張俊浩及中大學生鄧希雯。審訊下午繼續。

【案件編號：DCCC362/20】

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