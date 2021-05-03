【本報訊】全港小學須於今日將中一派位選擇學校表格送交教育局。儘管今年移民潮掀起學校「音樂椅」效應大，不過《蘋果》訪問了其中三區的校長分析當區形勢，認為趁亂勢太進取選校未必如願，指傳統名校的競爭未必受適齡學童減少影響。

浸信會天虹小學去年在自行分配學位階段少於三成學生獲甄選為正取生，今年已躍升四成，另有學生獲新辦直資、國際學校取錄。負責升學輔導的天虹小學教務主任謝佩盈分析，當區估計屬 Band 1英中學額有 366個，反而Band 2中學最少，只有261個學額，Band 3中學則有九間共481個學額。「不過，今年Band 3的同學，反而會建議首志願進取一點揀 Band 2尾。」她指今年形勢有利 Band 3學生選校，好像新辦直資中學同時考慮學生成績以外的能力，增加流動機會。

油尖旺區Band 2競爭大

油尖旺區屬受歡迎的中學校區之一，隸屬該區的油蔴地天主教小學（海泓道）校長陳淑儀指，當區中學學額約2,000個，將參與派位的學童約1,900名，數字仍未包括轉讀其他類型學校以及移民的學童。「9月至今，我們約有三十多名學生退學，較過去多了六、七個。因為我們家長不少來自中產，一直也有移民個案。今年則有少部份轉讀國際學校銜接其他學制。」

惟當區Band 2中學較其他兩組學額少，競爭劇烈，「有些Band 2學生英文好叻，但數理、常識低分，令他們不入Band 1，因此我們都會建議他們跨區選某些Band 1。」她補充，過去試過不少Band 2學生派入某些Band 1學校，大有機會因隨機號碼前的關係。

觀塘區學校聯會副主席兼迦密梁省德學校校長李小娟表示，移民潮對區內學生流失影響不大。該區中學學額接近四千，與適齡學童相若，區內有九間Band 1中學，估計約786學額，約5、6名學生爭一學額：「以往學額欠約五至六百個，今年只欠250個左右，人口是寬鬆了，但選校宜審慎樂觀。Band 2頭的學生，首志願可選次受歡迎Band 1，可進取些少。」

本年度中學學位分配辦法派位結果（包括自行分配學位及統一派位結果）將於7月6日公佈。