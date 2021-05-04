市民去年在各區紀念6.12一周年，引發警民衝突，警方在旺角拘捕三名男子，包括一名大學研究員。他原本被控非法集結罪，今早獲准改為承認公眾妨擾罪。辯方求情透露，被告是一名社會科學博士，致力研究公共衞生，在柬埔寨、四川及本港等地服務社區，為落後地區人士興建學校及裝設濾水器，又協助在港難民與邊青等。他撰寫的論文亦屢獲肯定，更獲外國大學撥款進行疫苗接種及副作用等大型研究。主任裁判官徐綺薇將判刑押後至本月18日，先替被告索取社會服務令報告。

本案共有三名被告，其中兩人早前認罪，餘下33歲被告余柏康今承認《簡易治罪程序條例》下的公眾妨擾罪，取代原先的非法集結罪名。控罪指他於去年6月12日在旺角砵蘭街與山東街交界外無合法權限或解釋，在上述地方作出一些作為，使交通遭受阻礙。

曾與難民一同居住了解他們生活

辯方大狀陳偉彥求情透露，被告在29歲之齡成為社會科學博士，曾在各大學任教，致力研究公共衞生，包括關於傳染病的散播及控制。

辯方呈上多封求情，其中蔡元雲醫生透露，被告在突破機構擔任義工多年，在四川大地震後兩年間，多次往返香港與四川，特別在死了1,500人的北川學校提供支援。蔡醫生形容被告起初只是參加者，到後來兩人成為工作夥伴，被告最終成為蔡的顧問，可見被告不斷成長，造就更大貢獻。

有大學副教授則稱讚被告為一眾社會科學博士生中最優秀的1%，熱誠、主動，是有為青年。信件又透露，被告所創辦的組織多年來在柬埔寨落後地區興建學校與圖書館，改善當地的公共衞生，提高衞生意識，又幫助當地的小朋友就學。

除外地服務外，被告導師所撰信件透露，被告亦為本地社區作出很多貢獻，包括關注難民權益，稱讚被告不是活在象牙塔的學者，曾與難民一同居住，了解他們的生活。

被告亦曾擔任邊緣青年的導師，協助新移民及少數族裔，是一名仁慈及有同理心的年輕人。信中更透露，被告利用其攝影興趣開設相展及拍攝紀錄片等，為服務社區籌募經費。

被告：有責任向社會說出真相 故選擇認罪

辯方指，被告放棄年輕人賺錢的機會，將所有公餘時間貢獻社會。他於被捕後一年間，醉心研究，探討如何協助社會控制疫情，其論文更引起外國大學興趣，承諾撥經費予被告進行大型研究，探討疫苗接種及副作用等。

被告對本案感到悔疚，在求情信中寫道：「作為社會科學家，絕對不會向社會說謊，有責任向社會說出真相。」故此他選擇認罪。惟他相信本案會為他開啟更多智慧，讓他吸收經歷，幫助更多的人。

辯方直言，被告人生中已不斷做社會服務，希望法庭考慮判處緩刑。主任裁判官徐綺薇指出，當日旺角有人集結及叫口號，被告的行為妨礙的士前進，影響交通，若受阻人士不甘被阻，下車理論，或會引發衝突，最終演變成暴力事件。惟徐官考慮求情後，最終決定先索取社會服務令報告，其間批准被告保釋候判。

控方案情指，當晚旺角區有約80人聚集，有人高叫反修例口號，並唱出反修例歌曲。至10時許，一名的士司機在旺角砵蘭街載客後，駛至山東街交界，看到20至30人站在行車路上。其間有幾名人士曾站在的士前，當中包括本案被告。被告最終被捕。

【案件編號：WKCC4251/20】

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