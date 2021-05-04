本港社區出現最少5宗變異病毒株感染個案，暫時牽涉最少2條傳播鏈。政府已因應東涌的菲傭（第11773號個案）傳染給10個月大嬰兒（第11774號個案），要求全港外傭5月9日前完成強制檢測。另外1條傳播鏈則涉及印裔工程師（第11643號個案）傳染給女友（第11672號個案)；加上昨日印籍婦女染疫，有意見指全港印度裔人士或聚集地區也要強檢。

呼吸系統科專科醫生梁子超提醒，強檢外傭已造成歧視等質疑，政府不應再在未辨別傳播風險，貿然以國籍或職業釐定強檢範圍。

「大包圍」強檢不利追蹤患者

梁子超指出，雖然2名印度裔患者都居住佐敦及尖沙嘴一帶，但根據確診個案到訪大廈表，沒顯示他們到過如重慶大廈等少數族裔聚集的地方，未有充足流行病學證據支持要全港印裔人士或少數族裔聚集地強制檢測。

他強調，相關政府部門獲賦權執行控疫防疫工作，應要有科學證據支持行動，例如已辨別患者的傳播風險、接觸史、職業及最近活動等，「搵到邊度做（強檢）到邊度」；否則一味「大包圍」，反而不利追蹤患者流行病學關連工作。

追蹤慢已錯失圍堵變異病毒株機會

梁子超亦表示，印裔工程師及其女友確診逾2周，但當局昨日才能發現他們曾去過東薈城，顯示流行病學追蹤沒有因為海港城等大規模強檢而加快，更已錯失圍堵變異病毒株機會。他指，政府應徹查是否有人漏報或隱瞞行蹤，違反法例第599D章。

他又認為，以往曾有少數族裔感染者因為語言不通等問題，拖慢了追蹤個案進度，衞生防護中心應安排懂印度方言的職員，專門跟進昨日染疫的印籍婦女行蹤及接觸史。

政府專家顧問、中大醫學院內科及藥物治療學系系主任許樹昌亦指，除非有證據顯示患者曾經到訪，否則要求全港的印度人或社區強檢並不妥當。

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