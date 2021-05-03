學童在「疫」境下停課又復課，容易影響學習及情緒，臨床心理學家表示，過去一年網上學習、復課後追進度、追功課，對家長、學童都有很大挑戰，感到壓力屬正常，但出現了負面情緒、睡眠及胃口改變等生理症狀都要留意。小朋友變得容易扭計、發脾氣，也是家長常忽略的子女受壓警號，宜嘗試找出背後原因、忌雙方硬碰，推介親子學整「心靈樽」助放鬆身心、梳理情緒。

註冊臨床心理學家廖嘉敏（Carmen）表示，在家上網課因為互動相對較少，又容易被其他事情分心，令到能夠吸收的課堂內容打了折扣，甚至感到一知半解，尤其是一些有特殊學習需要的小朋友，如讀寫障礙、專注力不足或過度活躍症等。在這種情況下復課，無論是追進度或追功能，感到壓力都屬正常，更有些學童本身有社交困難，復課後都需要較多時間去適應。

臨床上有些學童因壓力大，或情緒問題例如低落、緊張、焦慮等症狀求助，個別更因而抗拒在近期復課後返學。例如曾有初小學童，在父母眼中性格溫馴、很聽話，但一向對自己的成績要求很高，經歷長時間的停課後，很擔心未能掌握網課進度而影響考試成績，因而變得容易發脾氣、𤷪𤺧，經常扭計，又不願意溫書做功課，有時候會將家中物品亂丟，甚至將自己鎖在房中鬧情緒，令家人十分擔心，要帶往求助。

Carmen表示，兒童不懂得、不習慣用說話表達一些負面情緒，通常會透過扭計、發脾氣作宣洩，例如經常與兄弟姊妹嘈交、「成日亂丟嘢、整爛啲嘢或整爛啲玩具」、駁嘴、不願意返學或做功課等。但這些行為往往會被家長誤解為「玩嘢、搞搞震」、不合作，甚至刻意作對，導致親子關係轉差。家長不妨留意小朋友有否出現下列的壓力反應和表現：

【情緒方面】煩躁不安、容易扭計、發脾氣、𤷪𤺧、情緒低落或焦慮

【生理方面】寢食難安或胃口變差、瞓得差或瞓好多，容易攰、無精神、心跳加快、呼吸急促、腸胃不適（如胃痛、肚痛或作嘔等）

【認知及思考方面】變得無記性、難以集中、會感到腦海一片空白、需要較多時間處理訊息或反應變慢、容易被負面思想纏繞

【行為方面】對喜歡的事情變得提不起勁、欠缺動力、減少說話或自成一國

若持續4星期或以上，沒有改善，甚或變得頻密或嚴重，宜向專業人士求助，例如家庭醫生、精神科醫生、註冊臨床心理學家等。

當小朋友發脾氣、鬧情緒時，大腦內負責處理危機和威脅訊息的杏仁核會變活躍，令人進入戒備狀態，啟動攻擊、逃避，或者不懂反應這個模式，同時礙於負責分析和控制情緒的大腦皮層未成熟，故此時若家長以「打、鬧、嚇」等方式回應，只會挑起小朋友更大對抗；至於嘗試向仔女講道理的做法也不大可行，因為這個時候小朋友難以接收訊息。

Carmen建議家長不妨先嘗試讓自己和子女都設冷靜空間，例如離開一下現場環境，做一些可冷靜自己的事情如洗面、飲水，或交由另一家人作緩衝。當大家情緒平伏後，在一個「不存批判」的氣氛下，坐下來慢慢傾，了解子女的內心，切忌太急進，連環發炮的方式去問問題，要表達父母能夠願意作出理解、溝通的心意，例如可以說「我見到你好𤷪𤺧、好不安，我會喺度陪住你，你覺得可以的時候再話我知發生咩事」。

之後可慢慢引導子女將情緒表達出來，例如焦慮、嬲怒，然後再商討減壓方法。例如做一些他們喜歡的活動或運動，如打波、跳舞；或在學習方面，一起想一些可以做到的對策，例如定下合理的時間表、將溫書或功課分拆成小目標逐步進行。也可以討論考試成績不理想時的應對方法，如尋求補習、轉變溫習模式等。

坊間有很多關於靜觀練習的資訊，不妨多了解及抽時間進行，都有助放鬆身心、應對負面情緒和思想。推介親子一起製作「心靈樽」作為練習靜觀的工具。材料很簡單，只需透明膠樽、膠水和閃粉等。當中的閃粉及亮片代表身體的感受、思緒，透過搖動心靈樽，觀察閃粉及亮片慢慢沉澱，有助平靜不安及緊張的情緒。

抗疫新常態下的學童減壓貼士

●合理調整對學習或考試成績的期望，不能強求每次測驗考試都要科科90幾分或100分，因人而異。

●忌抱有「一試定生死」、「考試唔高分就無彎轉」等想法，要學習接受做事有錯失、或不完美的地方，也可多考慮之後的改善措施，減少災難性思想。

●溫書要有時間表、可將功課細分完成，毋須逼自己一次過完成，要有休息時間

●選擇適合自己的放鬆方法，例如意象鬆弛法、肌肉鬆弛法等等

●學習靜觀訓練，也可利用五感把靜觀結合在日常生活中，將注意力集中在此時時刻所做的事情，例如觀察身體的變化（如走路時腳底觸地的感覺）、日常進食（如感受食物的色香味），甚至沖涼（如感受暖水灑向皮膚的感覺）都可以，其間要放下批判思想，讓自己可以放鬆身心、不被負面的想法和對未來的憂慮牽扯

●做自己喜歡的活動和運動來減壓

●充足睡眠，有助鞏固日間學習的新知識，提升記憶力

心靈樽製作方法

材料：喜歡顏色的閃粉或亮片（可按喜好揀選單一或多種顏色）、一支膠水、清水及有蓋的透明膠樽

做法：

1） 以清水和膠水的比例，約7比3或6比4製作

2） 先加入清水，再倒入膠水，大約3／4樽滿，用小木棒拌勻

3） 倒入適量閃粉、亮片

4）注滿膠樽

5） 留意閃粉慢慢沉底的時候會否太慢或太快，一般約1.5至3分鐘，若太快可加多一些膠水，太慢可加多一些水，最後扭緊樽蓋

資料來源：註冊臨床心理學家廖嘉敏

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