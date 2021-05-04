患有自閉症的14歲智障男童，5年前於葵涌私人院舍「康橋之家」墮樓身亡，死因庭完成舉證。死因裁判官黃偉權今引導陪審團作出裁決，排除他殺及自殺的可能性，要求陪審團裁定男童死於意外或死因存疑。黃官又在庭上讀出社署就殘疾院舍的指引，提及應讓院友發展潛能及增進身心健康，發展社交技巧，促進人際關係，惟官直指內容是一幅美麗與宏觀的圖畫，惟「咁嘅人手比例」，實在是巧婦難為無米炊，質疑社署的指引與現實有一定距離。陪審團在退庭約兩個半小時後，一致裁定死於意外。

墮斃男童梁子駿於2016年8月23日被發現倒卧在葵涌禾塘嘴街萬成大廈後巷，當時3樓的康橋之家窗門被打開，窗花損毀。死因庭上周已傳畢所有證人。

死者母親別無選擇下將兒子送回康橋 官：呢個係一個難過嘅地方

死因裁判官黃偉權今向陪審團總結證供，並就法律議題給予指示。黃官明言，死因庭權限有限，無權就研訊中觸及的民事或刑事責任與賠償作出探討，包括家屬大狀指控康橋之家的更表屬偽造等事宜。

黃官首先要求陪審團排除他殺的可能性。至於自殺，黃官指子駿有中度智障及自閉，心智年齡只有5至6歲，對生或死的概念模糊，且沒有證供顯示他有自殺的念頭，故可同時排除自殺的可能性。

黃官續指，在法律定義上，由於本案不涉及醫療事故，死於不幸及意外的意思一樣。若陪審團不接納證供的證供，認為無證據顯示子駿的死因，則可選擇死於存疑。惟黃官提醒，若陪審團認為死於意外的機會大於死於存疑，則須選擇前者。

黃官又指證據顯示，子駿於事發前一晚並不想返回康橋之家，「呢個係一個難過嘅地方」，但母親別無選擇下，仍將他送回康橋。子駿母親對康橋有很多不滿，但只能啞忍，因她害怕一旦提出質詢，「佢驚，驚（康橋）唔收子駿」，回家便會與父親有磨擦。

若及時獲安排入住寄宿學校 本案發生機會比較低

以子駿的情況，黃官認為理應入住有寄宿服務的特殊學校，證據亦顯示子駿有申請，但輪候不到。黃官直言不知道香港社會對特殊學習兒童的資源是否不足，但有證據顯示假如子駿及時獲安排入住寄宿學校，本案發生的機會便比較低。

子駿日漸長大，需要活動空間，「唔可以綁住佢，唔人道」，需要特殊照顧，但證據顯示沒有相關安排。黃官問，有關情況是否源於人手不足？他引述《殘疾人士院舍實務守則》，若院舍對住客構成危險或不良危險，可撤銷其證明書。

黃官指根據指引，中度殘疾院舍的人手比例，是每40名住客便須要一位護理員，每60名住客則須有一位保健員，質疑：「如果有子駿呢個情況，1睇40，個員工會唔會疲於奔命呢？」黃官指，學校尚要安排一對一照顧，難道院舍職員要忽略另外的39名住客？

黃官又引述指引謂，院舍職員須協助院友進行日常生活及治理、提供適當及足夠的保健，相信這些需視乎職員的資歷及訓練；惟指引從來沒提及員工的特別訓練或資歷，只得處理藥物的保健員除外。

官嘆人手不足巧婦難為無米炊 難以成就大同世界

黃官其後讀出指引：「殘疾人士院舍應促進住客的社交、康樂及發展需要，並協助殘疾人士融入社會。院舍可透過營造家居氣氛、提供合適的支援和安排不同類型的活動，鼓勵殘疾人士善用餘暇，提供機會讓他們可發展潛能及增進身心健康，協助住客發展社交技巧，促進人際關係的發展，以及鼓勵殘疾人士積極參與社區活動。」黃官直言是一幅好美麗的圖畫，惟證據顯示，院長劉潔心以至主管吳純真均沒接受過訓練，更有職員來港首天便已上班，其後才修讀毋須考試的課程。

黃官強調，社署這宏觀的圖畫，不止是給予食物、替院友沖涼而已，還要提供活動、鼓勵殘疾人士善用餘暇促進社交，「但咁嘅人手比例，係畀咩材料我就煮咩餸」，實在是巧婦難為無米炊。黃官直言：「係冇乜人手要求，但要求咁宏觀個圖畫，與事實係咪好大距離呢？」直指要關注的不是空泛的圖畫，而是如何落實，才可成就一個大同世界。

院長劉潔心自言盡心盡力，但黃官認為這是她的個人看法，人手比例以至職員訓練等需要有一套客觀的標準，「如果你叫我哋1,000個，死咗一個，我真係問心無愧」，那麼一個照顧40人又是否足夠？他質疑社署低估人手比例要求。此外，康橋之家本身不符合消防及屋宇署要求，多次收到警告信，院方又是否沒有職責？

官問是否應引入殘疾院舍「扣分制」

黃官又問，殘疾院舍應否如酒樓食肆般引入扣分制，建立一套客觀的監察準則。而院舍以有限公司名義經營，未必有足夠阻嚇，或應否如酒吧般，除酒牌外，「一旦出事，持牌人要上身？」

關於資源問題，黃官坦言明白有僧多粥少的情況，可能「等30年先畀個位」，認為若增加資源，縮短輪候時間，便可避免發生這悲劇。此外，若院舍當時有閉路電視系統、亦有人監察系統，對院友、家屬又是否多一重保障？

黃官最後向陪審員指出，在增撥資源、增加人手比例、加強員工訓練、提高員工質素、制定院舍扣分制、加強社署監管等方面，是否有需要向相關部門作出建議？陪審團於下午1時30分退庭商議。

【案件編號：CCDI474/16】

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