【本報訊】美孚九華徑村近年爆收地糾紛，該地段的業主遠東酒店實業及荔園遊樂花園向村內寮屋住戶收地。土地正義聯盟區國權向本報透露，九華徑新村至今只剩一戶留守，昨早有代表遠東的人員突然入村收地，強行剪破住戶屋外的鐵絲網，住戶堅拒離開，其後工程人員在屋外築起鐵絲網，將寮屋及相關土地重重圍住，原本一度打算完全圍封土地，幾經交涉下，工程人員才留下缺口予住戶進出。

現正申請法援

土盟透露住戶有意透過逆權侵佔取得土地業權，促遠東透過法律途徑解決事件。

區國權透露，遠東近年積極在九華徑新舊村收地，其中新村剩下李氏一戶留守。他稱，以往遠東收地多經法庭處理，獲得裁決後再透過執達吏收地，惟今次涉事住戶李氏一家早於80年代已遷入該處，有意透過逆權侵佔取得土地業權，正申請法援。

區稱，遠東今次處理手法有別，在未有執達吏命令下，昨早突然有2、30人包括保安人員、測量師等到達該村收地，要求住戶離開不果，竟自行剪爛住戶屋外的鐵絲網，更一度欲將整間寮屋連6,000多平方呎土地重重圍住，區質疑遠東如同「禁錮」住戶，最終幾經交涉，工程人員留下一缺口予住戶出入。

區稱，留守的李氏一家堅拒遷出，因他們多年前已在該處落地生根，認為符合「逆權侵佔」資格。區促遠東一方不應強收土地，應經法庭處理收地糾紛。區又稱不滿警員昨早到場時，對工程人員剪爛鐵絲網一事視若無睹，質疑警方執法不公。

本報致電遠東酒店實業查詢事件，暫未獲回覆。警方指昨日接獲市民報案，案件暫列作糾紛。