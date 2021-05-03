【藏雷射筆案】

【本報訊】前年11月2日港島集會後，警方採取行動拘捕近200人。一名男文員被指當日在灣仔攜有雷射筆，早前否認在公眾地方管有攻擊性武器罪，受審後被裁定罪成。裁判官崔美霞昨判刑，強調須判阻嚇式刑罰，正站立的被告聽罷突然失去重心，需要即時坐下，並一度表示「聽唔到」。崔官下令休庭讓被告休息，再開庭後隨即判處被告監禁六個月。多名旁聽人士向被告大喊「加油！」，被告點頭回應。

控方案情指，警員正驅散示威者時，看見被告冼詠倫（33歲）迎面而來。他看見警員後立即轉身跑往後巷。警員追截並嘗試制被告，雙方均倒地，其他同僚上前協助最終成功制服被告。

判監六個月

辯方求情指，被告已感後悔，希望可盡快投身工作貢獻社會。辯方又指涉案雷射筆是從背囊內搜出，沒有證據證明被告曾經使用雷射筆，案情相對輕微。

崔官判刑時指出，被告被搜出V煞面具、防毒面具及護目鏡等多種物品，及涉案雷射筆，而現場曾發生暴力事件，但被告於報告中表示雷射筆並非用作傷人，顯然沒有悔意。崔官又指被告攜有大批物品，可見有一定計劃，有機會激勵其他人仿效，令情況更嚴重，故須判阻嚇式刑罰。被告聽罷突然向前傾倒，在旁庭警見狀即扶起他。

崔官下令休庭，再開庭後，公眾席上多人向被告表示「加油」為他打氣，被告點頭回應。崔官最終判監六個月，被告被帶進囚室時，旁聽人士再度打氣：「加油呀！」

案件編號：ESCC1655/20