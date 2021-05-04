昨日（3日）公佈的「新聞自由指數」顯示，新聞從業員對本港新聞自由的評分急跌至32.1分，創歷史新低，當中85%直指港府是打壓新聞自由的來源。同日，曾追問特首林鄭月娥，7.21事件是否官、警、黑合演大龍鳳，以及要求林鄭「講人話」的港台助理節目主任利君雅，最終不獲續約，或將於本月30日離任。加上港府近日多次放風擬規管「假新聞」，林鄭今早出席行會前見記者被追問利君雅事件時拒絕評論，聲稱自己無參與港台人事管理，相信廣播處長會根據《港台約章》處理。

林鄭月娥今早被問到當局是否向利君雅開刀，而是否意味此類新聞工作者日後不會獲聘政府部門，以及港台昨刪除於YouTube及Facebook等平台，上架超過一年的片段是有何考慮，會否犠牲珍貴新聞題材，她指港台屬政府部門，亦是公共廣播機構，人事管理由部門首長負責，廣播事業亦是由廣播處長負責，強調自己無參與人事管理，相信公共廣播工作是根據《港台約章》和使命處理，自己在相關議題並無補充。

無賦予港台新角色

問到林鄭在競選時曾稱會訂立檔案法，會否保障港台檔案，或確保有另一些方法讓外界容易取得港台節目，林鄭重申港台作為公共廣播機構，其功能要在約章下運作，至於管理層如何達到約章要求，非特首負責，政府亦無賦予港台新角色，相信港台會一直秉持公共廣播機構的角色，亦可以繼續製作批評政府的節目，「唔係唔可以批評」，但要客觀、公平、持平，不能有偏見。

對於檔案法立法，她稱已交法改會討論，法改會完成研究後會提交建議給政府，當局會再按建議研究，強調自己無任何政綱改變，競選政網亦可在網上找到。

暫無「假新聞」立法時間表

另外，林鄭月娥問到「假新聞」立法，日後由哪個部門決定屬「假新聞」，市民可否提出司法覆核，她稱目前沒有立法時間表，會參考海外如何應對不準確、誤導或仇恨資訊在社交媒體散播，當局仍要做大量資料搜集。

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