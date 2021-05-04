尖沙嘴美園大廈昨有一名主婦初步確診，並帶有N501Y變異病毒株，她在上月4日從印度抵港，已完成21日的酒店檢疫。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早在港台節目稱，當局將個案列為輸入個案，相信患者在印度已感染，但在上月4日至25日曾在酒店做了3次檢測均陰性，應跟進是否樣本有問題。

許樹昌說，患者病毒量很低，Ct值遠超過30，而且已有抗體，顯示她最少已發病超過10天，她在上月25日至本月2日在社區活動時，不排除有一定程度傳播性，故將美園大廈全部居民送往檢疫中心。

他指病毒有潛伏期，仍需時觀察患者傳播情況，但認為上次印裔男子流入社區亦無引起社區大爆發，只感染了一名女子及菲傭，相信市民戴好口罩及注意手部清潔等嚴謹社交距離措施，可發揮制衡作用，不一定會引起社區大爆發，但仍需時觀察情況。

倡為曾住同一酒店並檢測陰性住客驗抗體

他稱相關檢疫酒店應無相關N501Y變種病毒個案，故患者可能在當地已感染，而非在檢疫酒店感染。許樹昌說，要研究為患者抽樣過程有否問題，因患者在抵港第12天及19天的採樣都在酒店進行，要跟進是否假陰性，幸好在前日即患者抵港第26天再補驗才發現陽性，認為今次證明有需要為抵港人士再抽驗多次。

他亦表示，檢疫期間的驗測，是化驗所派員到酒店採樣，質疑是否抽樣方法有問題，建議為曾經住過同一酒店，並檢測陰性的住客抽血檢驗是否已有抗體，是否曾感染。

但許樹昌認為毋須即時收緊防疫措施，亦要視乎疫情有否大爆發。

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