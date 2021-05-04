民建聯洪志傑參選2019年區議會東區錦屏選區，以86票之差落敗，其後入稟高等法院提出選舉呈請，要求法庭宣佈勝出選舉的前公民黨社工李予信並非妥為當選，指由投票結束至點票之前，他的選舉監票人被趕離場，無法監察站內票箱和封票狀況。案件今續審，李予信的監票人指投票結束後得知可以離開票站，但無印象聽過或看到有代理人被趕出票站。票站主任證供則透露，他不知道候選人的監票代理可以在投票站轉為點票站期間留在站內。

答辯人之一的李予信今供稱，他在投票結束後到票站，看見自己的選舉義工在票站大廈門外與票站職員爭拗，但他不知道詳情。他與監票人表明身份後，獲放行進入票站。他沒有印象有候選人的代理被趕走。

當日為李在票站內擔任監票人的羅晉謙則供稱，他與另一女拍擋選舉當天，全日戴上顯示監票人身份的襟章出入票站。他於投票結束後返回票站監察封箱過程，當時呈請人洪志傑的監票人亦在場。之後票站主任指會將投票站轉為點票站，但他不記得是否有人說過要「清場」。他只收到訊息指那時可以離開，惟沒有印象親身聽過或見過雙方有代理人被趕離票站。

遭呈請方指控趕走監票人的票站主任張偉祺則指，前年區議會選舉是他第四次擔任票站主任，但因每次事隔很長，故此事前都會「溫書」重看指引；不過他又謂指引太厚，不會全部翻看。

他稱當晚結束投票後，確曾有向所有人稱可往「飲杯茶，一陣返」，而雙方亦沒有人要求留下，但後來他被指控趕走代理人。他相信那是指10時45分他在票站外遇到的女子，當時對方沒有表明身份，但稱想留在票站內等候。由於該段時間公眾不能進入票站，故張著對方11時半在票站重開時才回票站。

【案件編號：HCAL3852/19】

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