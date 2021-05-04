雖然社區出現零星COVID-19變異病毒株感染個案，但整體疫情仍然維持低水平，醫院管理局亦堅持下周一（10日）開始，要求6.5萬名需接觸病人的公立醫院員工，定期做自我COVID-19快速抗原測試。醫管局員工陣線副主席羅卓堯批評，醫管局根本無法確認員工呈報的測試結果，加上只有接種兩劑疫苗的員工才可豁免測試，質疑只是另一種浪費資源來催谷疫苗接種數字的手段。

醫管局在上月的內部通訊中，已「預告」5月會把醫護自我抗原測試先導計劃，擴大為恆常做法。醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻在疫情記者會上表示，先導計劃運作暢順、員工反應正面；為進一步防止院內爆發，會如期下周一開始要求6.5萬名需接觸病人的職員，每7天做一次自我測試，並把結果通報院方。他表示，只有打齊兩針及相隔14天或以上的職員，才可以申請豁免接受測試。

工會質疑疫情平緩 仍耗公帑買試劑

醫管局員工陣線副主席羅卓堯指出，醫管局在本地疫情平緩之時，耗費大量公帑購買數以十萬計的試劑，要求員工自我檢測，猶如浪費資源；加上員工只需自行呈報結果，院方無從核實是否真確，質疑措施能否收效。

他認為，措施最終目的，只是希望同工「嫌（抗原測試）麻煩，迫住去打針」，從而推高接種率，「又係犯咗打針就唔會中肺炎嘅觀念，邏輯錯晒」，希望醫管局三思。

《蘋果》正向醫管局查詢抗原測試套裝的生產商、有否招標、合約金額等，正待回覆。

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