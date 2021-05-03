如今地球村時代，無論美國鷹還是中國龍，任誰隔着寬廣的太平洋呵口氣，對方都能做出及時反應。4月28日拜登剛在國會發表〈美中爭奪21世紀的勝利〉演講，中國《求是》雜誌4月30日就刊出習近平1月11日的內部講話〈把握新發展階段，貫徹新發展理念，構建新發展格局〉。這一在省部級幹部研討班上的講話內容曾被陸續透露，《求是》也未稱「全文刊載」，一度為西方評論者廣為引用的「東升西降」並未在文中出現。

觀拜登首度演講全文，主題當然是為了高度肯定自家「百日新政」，要點是高達六萬億美元的經濟刺激計劃能增加就業機會，提出要向富人和企業徵收更高稅額，當然他也沒忘記將特朗普時期投入巨資開發的疫苗列為自己的歷史性成就。演講中途話鋒一轉，用「習近平在打賭美國的民主趕不上專制」，將美中競爭提升到「民主與專制的較量」上來。

《求是》刊出的習講話雖刪除了此前流出的「西強東弱是存量、是歷史；東升西降是增量」這些話，但具體表述猶存，比如「我國經濟實力、科技實力、綜合國力和人民生活水準躍上了新的大台階，成為世界第二大經濟體、第一大工業國、第一大貨物貿易國、第一大外滙儲備國……」等。

習講話中談到，中國特色社會主義「在推動發展上擁有強大的政治優勢、理論優勢、制度優勢、文化優勢」，可以看作中共對拜登「中美是民主與專制的較量」之回應。該文雖然刪除了此前流出的講話中習談到中美博弈時的判斷，即「當今世界最大的亂源在美國」、「美國是我國發展和安全最大的威脅」，但還保留「最近一段時間以來，世界最主要的特點就是一個『亂』字，而這個趨勢看來會延續下去」，以及習強調的制度自信：「這次應對新冠肺炎疫情全球大流行，各國的領導力和制度優越性如何，高下立判。時與勢在我們一邊，這是我們定力和底氣所在，也是我們的決心和信心所在。」

體制為表 經濟為裏

在國會演講中，拜登着重推銷他的兩項重大計劃，一個是價值兩萬億美元的「美國就業計劃」，着力投資公共交通、鐵路、機場、供水管道、道路橋樑、高速網絡等基礎設施，另一項是價值1.8萬億美元的「美國家庭計劃」，着重於為美國三到四歲兒童提供免費學前教育，還將向美國人提供免費的社區大學教育和家庭帶薪休假。

雖然這兩項計劃聚焦解決美國國內的問題，不過，拜登在推銷這兩項計劃時所給出的理由以及將要達到的目標卻以「與中國的競爭」為前提，並稱這些支出計劃對美國贏得未來至關重要，因習近平「非常渴望中國能成為世界上最重要的和有影響力的大國」。但歐亞集團主席伊恩·布雷默對媒體卻如此分析：拜登提到中國只因這在「美國的國內政治中有用」。

習的講話對自身的優勢有判斷：「當今世界，最稀缺的資源是市場。市場資源是我國的巨大優勢，必須充份利用和發揮這個優勢，不斷鞏固和增強這個優勢，形成構建新發展格局的雄厚支撐。」

這段話容我稍作解釋。我曾寫過三篇系列文章，談世界各國對中國的經濟依賴如何形成及依賴程度。當今世界的發達國家需要中國這個龐大市場銷售產品，資源大國需要中國作為買方購買其原材料與資源，對中國都有程度不等的依賴度。這是從2001年中國加入WTO以後漸成之勢，至於台灣、香港，對中國的經濟依賴形成原因有別，幾乎就是一個經濟共同體。考慮到3月下旬在中國發展高層論壇2021年會上，美國總統經濟顧問委員會前主席福爾曼宣佈的好消息：「美國推出了巨大規模的財政刺激政策，這意味着人們將從中國、歐洲、日本購買商品。」

考慮到世界各國對中國的經濟依賴，以及美國正在成為大政府、將社會主義經濟政策吸收消化這一現實，就知道拜登時代的美中競爭遠非民主vs專制這麼簡單。

何清漣

旅美學者