美國公佈十年一次的人口普查結果，加州人口增長持續放緩，是自1900年以來最差。專家歸咎於該州生活成本太高，令民眾難以負擔。

加州過去十年人口僅增6.1%，對比全美的平均增7.4%低。專家認為人口增長慢有三大原因，出生率下滑是其一。出生率在過去十年跌逾15%，生第一胎的平均年齡亦由2010年的28歲，增至2019年的31歲。

樓市高企民眾遷離

第二，海外移民連年下跌，移民佔加州整體人口約1/4。在2011至2015年間，移民的增長佔加州人口增長率的0.4至0.5個百分點，但在上任總統特朗普任內，移民人數持續下降，在去年更跌至佔增長率的不足0.1個百分點。

第三，從其他州分移居至加州的人，少於離開加州的人。在2017年，加州有1.7%的人口遷出，僅得1.3%人口遷入；在2019年，同樣有1.7%人口遷出，遷入的人口則為1%。

離開加州的人數增加，主因該州出現房屋危機，供應遠低於需求。在樓價高企無法買樓的情況下，迫使更多人流落街頭。研究機構Housing California行政總監赫爾希估計，該州至少欠缺120萬間價格可負擔的房屋。3月單戶住宅價格中位數近76萬美元（592.8萬港元），按年增24%。

加州貧困率是全美最高，外界普遍歸咎於稅制依賴高收入人士，變相逼富裕人士遷出，但數據反映離開的人更多是低收入人士。赫爾希指：「離開此州的都是無辦法負擔生活費用的人。」

加州州立大學洛杉磯分校歷史系助理教授蘇亞雷斯（Camille Suarez）指，有別於19世紀中的淘金潮，「加州夢」的想法可能已不復再。她建議，多利用可再生能源、發展環保技術等方式，來吸引加州人口增長。

美國《紐約時報》/美聯社