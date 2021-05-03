【本報訊】記協每年均會選取過去一年發生的五宗大事件，查詢新聞從業員認為有否損害新聞自由，今次獲選的五宗大事件包括訂立港版國安法、警方搜查壹傳媒大樓、警方修改《警察通例》內傳媒代表定義，不承認記協及攝記協簽發證件、港台節目《鏗鏘集》編導蔡玉玲查車牌作採訪用途，被警方控告查冊時作虛假陳述，以及有線電視新聞部大裁員。

五宗事件比例近100%

調查結果顯示，367名受訪新聞從業員中，分別有98.9%認為訂立港版國安法及蔡玉玲被控查冊時作虛假陳述有損害新聞自由，所佔比例最高；其次為警方修改通例內傳媒代表定義，不承認記協及攝記協簽發證件，認為有損新聞自由者達98.4%；認為警方搜查壹傳媒大樓有損害新聞自由的比例達97.8%；有線新聞部大裁員為96.2%。

記協主席楊健興指出，受訪的新聞從業員認為上述五宗事件損害新聞自由的比例幾近100%，顯示事件黑白分明，「我哋每年都會揀一啲過去一年發生嘅大事，調查新聞從業員嘅意見，今次結果與往年唔同，往年五件大事都會有唔一致嘅比例，有啲事件會70%或80%，但今次五件事都錄得近乎100%，反映呢幾件事損害新聞自由毋庸置疑」。

楊健興又表示，記協無意將調查報告交予政府參考，「呢一年政府對記協態度都唔友善，畀報告佢都冇乜意思」。