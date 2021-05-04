「佢冇講到最重要我哋想做，我哋係希望政府做院舍。」連日來均到庭旁聽男童梁子駿墮樓死因研訊、細心抄寫筆記的林女士（化名），有一名30多歲的自閉兒。兒子與子駿一樣，同樣發展遲緩，有輕度智障。憶起當年照顧兒子的辛酸，林媽媽笑說兒子很執著，每晚望著一盞損壞了的交通燈大喊，「喊到好認真」，她只好致電政府不同部門要求修理。別人捱大兒子成年，自閉智障兒卻沒有成年的一天；除了要求政府增加資助宿位外，林女士最希望政府在社區興建小型家舍，讓一眾有自理能力的自閉兒融入社會。

記者 楊思雅

林女士並不認識子駿媽媽，不過她說「我自己都有自閉症嘅仔，真係同理心」，希望給予子駿媽媽支持外，亦想看看法庭如何處理一眾殘疾兒媽媽最關注的院舍不足問題。

直指案中院長對自閉症非常無知

聽到庭上大律師痛陳私營院舍監管不足，林女士直言：「我希望大律師講，政府院舍嚴重不足。」正因政府院舍不足，子駿媽媽才要將子駿從柴灣住所送到葵涌院舍，找到院舍收留，再在附近找特殊學校入讀，可謂移船就磡。

林女士一直將兒子放在自己身旁照護，明白子駿媽媽將兒子寄託在院舍是何等心痛，「山長水遠先探到，好長時間先可以返屋企，額外畀佢好大壓力」。看見子駿媽媽，林女士猶如看見當年的自己。

康橋之家院長劉潔心庭上自言問心無愧，林女士狠斥說法比粗口更難聽，「發生咗命案，你起碼對死者同人哋媽咪表示抱歉，點會問心無愧？」

對於劉多番強調經常做義工，懂得照顧自閉症兒童，林女士直言由此可見，劉對自閉症非常無知；即使是專家，也要花時間細心摸索不同自閉兒的行為特徵，從行為入手教導，「佢（劉潔心）對呢個特徵咁無知，仲擔當一個咁重要嘅位置，悲劇有咩辦法唔發生？」

私營院舍服務質素參差，林女士等一眾殘疾兒媽媽坦言，「我哋唔係希望私人院舍，我哋係希望政府做院舍」，皆因私營院舍有經濟考慮，利字掛帥，但政府院舍沒此考慮，人手比例及員工培訓均有一定專業要求，「起碼派藥嗰個係護士，唔係求其阿嬸去派藥」，並且有監管。

林女士指經驗所得，政府資助的託管服務往往因為「唔夠人返工，唔收得你喎」，惟私人院舍卻來者不拒。她庭上聽到院舍院友與護理員的比例是40比1，「成日諗都諗唔到，點會少得咁犀利」。人手不足，照顧亦必然不足。

母笑謂：我哋啲仔乜都可以冇 冇咗無綫佢嘈到你有返畫面為止

說起自己的兒子，林女士總是一臉慈祥。她說兒子出世時很健康，眼仔碌碌，「都開心咗一段時間」。後來發現兒子行為異常，不懂說話，才找醫生。她坦言「3歲先接受佢係自閉症」，當時身旁的人都沒有照顧自閉兒童的經驗，一頭霧水，不知從何入手。

幸好當年南葵涌有一所訓練自閉兒童的中心，「嗰度教得好，12個仔有3個紅十字會老師，又有護士教佢哋玩玩具，又有心理學家，遇到問題好容易搵到佢」。惟後來政府基於「皮費太貴」，關閉中心，現時自閉症兒童只能送到一般特殊幼兒服務中心，欠缺專業訓練。

林女士說，兒子年幼時與子駿一樣，很嘈、很活躍，情緒起伏很大，她費盡心神想辦法改善，「湊得好辛苦、好辛苦」。兒子年幼時又非常淺眠，要哄很久才入睡，轉頭卻很快醒過來。不知是否「久病成良醫」，她後來估計兒子腦袋很活躍，由於不懂表達，「瞓唔到就嘈到拆天」。

不說不知，林女士笑說：「我哋啲仔，你乜嘢都可以冇；如果冇咗個無綫電視，佢嘈到你要修返個畫面有為止。」惟操作正常後，「佢又唔睇喎，佢走咗去，但佢一定要你操作正常」。林女士忍不住笑說：「而家折墮，冇人睇。」

兒子曾為一盞壞了的交通燈喊足一年

說到兒子最經典之作，林女士憶述當年家住荃灣，窗口外望可見到三組交通燈，「每一組燈有8粒燈，好遠都睇到」。某天，其中一盞燈壞了，「咁我點呢？壞咗關我咩事呢？」原來兒子發現後，晚晚望著壞了的燈在哭，「喊幾個鐘」；殊不知「喊吓喊吓又壞多粒，更加喊」。

其後她向心理學家求助，對方建議她不要讓兒子看燈，奈何家中房間的窗戶都能看見這三組燈。她指「日頭大家唔開燈就冇事」，但兒子每到黃昏又開始喊，她笑說猜了很久才發現原來一切來自壞燈的問題。

為此，林女士致電政府不同部門，通知對方「嗰個位有盞燈壞咗，唔該快啲整返」，對方總是多謝她提供消息，「然後得個講字」，不久又再壞一盞。當時林女士心想：「死喇，要喊幾耐？」詎料兒子喊了持續一年，某天突然不再喊，「嘈第二樣」，可能是壞電視、可能是無水。林女士笑言，當年過著非人生活，現在回想起來，笑中有淚。

林女士又透露，兒子年幼時，自閉兒大約佔特殊需要兒童的一成，惟最近返母校探望，從社工口中得知，自閉兒已近乎佔入讀特殊學校兒童的一半，成為主流殘疾。一眾母親最希望政府投入資源，在子女年幼時針對訓練，讓他們在自己的崗位服務社會。她說很慶幸兒子有穩定工作，「如果當時學校唔畀資源教佢，而家咪又係用緊政府資源照顧」。

「呢啲宿舍都唔啱我個仔，但我哋冇乜得揀」

政府經常說，每一名特殊學童的資源較主流學童多，希望家長送子女到主流學校。林女士無奈謂：「我哋梗係想佢讀主流，但佢唔得吖嘛。」而且在特殊學校就讀，對殘疾兒而言開心很多，「多啱佢嘅嘢學，起碼佢自己生活，成功感好啲、快樂啲」，她認為政府要做的，是針對不同學習需要的殘疾兒童投放資源，「喺佢個位發展潛能」。

把兒子帶在身旁照顧30多年，這位媽媽的肩膀總有沉重的一天，不忍放手亦要放手。林女士最近替兒子申請輪候政府資助院舍，預計15年後入住，與兒子相處的時間，開始倒數，「15年後去到50歲，我更加老喇」。

最近她開始有意無意向兒子透露，「媽咪可能都會唔喺度呀，第日你可能要搵細佬幫忙」，兒子沒有正面回應。說這一番話，最心痛的莫過於眠乾睡濕養大兒子的母親，「初頭講呢番說話我自己都接受唔到，但都冇辦法，都要話畀佢知」。

雖然已替兒子申請宿位，惟林女士坦言，「呢啲宿舍都唔啱我個仔，但我哋冇乜得揀」。她解釋謂，兒子的情況高不成、低不就，他可以工作、可以沖涼自理，但無法獨居，一旦水龍頭漏水，「佢就亂晒籠，照顧唔到間屋」。

望政府在社區興建小型家舍 讓自閉兒融入社會

但若送兒子入住院舍，定時睡覺、定時工作，情況就如「打倒褪」，因多年來已訓練兒子面對一些社會問題。既然他有一定能力融入社會，作為父母，當然希望他有多一些選擇生活的權利。

「我哋爭取佢係喺社區住。」林女士說。她希望政府設立「個案經理」的服務，並在社區興建小型家舍，讓如林女士兒子般有能力自理的人士入住，「佢哋返工嘅，有自己生活，有自己主張嘅」，讓經理一直跟進他們的生活。如果生活技能退步了，經理可替他們轉介服務，這樣才是真正的融入社區。

林女士坦言，爭取的道路很遙遠，過程亦很煎熬；不過，這是每一名自閉兒媽媽的責任。

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