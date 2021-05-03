【本報訊】去年2月太子站8.31事件半周年，大批市民到旺角及太子紀念引發警民衝突。當晚旺角有便衣警追捕黑衣人時，誤信途人謊稱他掉了裝備，停下來落單遭「私了」，左腳踝骨折，期間兩度擎槍。一名患亞氏保加症、當晚曾向便衣警擲樽和長竹的中東籍職訓局學生被捕還柙逾年後，昨認暴動罪。法官姚勳智認為被告背景較獨特，先索背景報告，押後至本月24日聽取求情和判刑，期間被告續還柙。

已還柙逾年 襲警罪獲撤控

被告鈕卓暉（20歲）已還柙逾年，原另被控襲警罪，昨獲控方不予起訴，留在法庭存檔。案情指去年2月29日晚大批人響應太子站襲擊事件六個月紀念活動，在旺角及太子集結，引發多宗混亂及騷亂事件。偵緝警員34731（圖）當晚身穿警察背心及頭盔以便衣執勤，與隊員乘警車巡經彌敦道與山東街交界時，見十多名黑衣人堵路，下車追捕時有人謊稱他掉了裝備，他為停下來檢查而落單，遭十多人包圍襲擊，有人向他擲物和拳打腳踢，其頭盔亦被搶去。

他感生命受威脅遂擎槍自衞，嘗試退回山東街但不成功。約一分鐘後，他把握人群散開的空檔，沿西洋菜南街移向山東街，並再次擎槍，圍攏着他的人群在記者和旁觀者身後，威嚇要「打死佢」，又罵他「黑警」、「狗」等。後來他趁機突圍逃跑成功返回彌敦道，但再遭人群擲樽和雜物；控方認為事件最遲於此階段演化成暴動。

當時被告身處人群中，多段片段拍攝到他曾緊隨人群追趕事主，三度向他擲水樽等雜物，兩度在地上拾起竹枝，隨即遭警員制服。他警誡下承認曾投擲竹枝和水樽，但竹枝沒擲中警員。

案件編號：DCCC602/2020