【本報訊】觀塘市中心重建項目「裕民坊」落成逾月並辦模型展覽，但其實裕民坊仍有三家商戶死守未走。繼上月中執達吏登門趕走羅姓商戶，另一死守戶林先生今日清晨面臨被抬走。關注團體「活在觀塘」指林先生會死守舖位，要求市建局暫停行動，先與商戶對話。

團體籲市建局先對話

上月14日逾30名戴頭盔執達吏清早抵裕民坊，撬開死守戶羅榕帶經營的潔具舖趕人，引發羅後來天台危坐，死控市建局一事。如今剩餘3戶不願遷走，團體「活在觀塘」表示，今早約7時執達吏或會再到場，封鎖位處天橋底、同仁街角的兩個散貨場舖位。團體指該舖位原有人之一林遠志因身體抱恙未能回應記者提問，但指林會死守。

市建局主理的觀塘市中心重建項目第二及三期計劃預計今年內完成，項目設施如「裕民坊」商場等已啟用逾月，將多家原裕民坊商戶，安置在商場地庫層「裕民市集」。惟有13個街邊流動小販檔的玲姐斥地庫裕民市集是個「死場」，無意進駐，「寧願喺街邊對住啲圍板都唔落去，死梗㗎嗰度，限制令又多，鑽個窿又唔得，企多個人又唔畀」。「活在觀塘」創辦人袁智仁要求市建局暫停行動，先與商戶對話。

市建局無正面回應今早會否派員收回單位，但指上月最近一次派員到訪時，已表明要求林先生於今日遷出，呼籲林接受搬遷方案。