【本報訊】審計署早前發表審計報告，建議入境處加快查核懷疑假結婚的案件，入境處其後高調反擊。立法會政府帳目委員會主席石禮謙事後曾表示，入境處公開反駁審計報告違反協議，帳委會昨召開閉門會議後決定暫不就最新一份審計報告召開公開聆訊，稱檢視過衡工量值及對社會影響等因素，認為報告提及的情況較平常，換言之引發審計署與入境處公開互轟的查核假結婚案亦不進行聆訊。

石禮謙會後表示，今次審計報告提及的情況較平常，從衡工量值角度而言影響不大，但從良好管治方面而言，認為有需要作更正。惟帳委會決定現時暫不召開公開聆訊。

石禮謙稱提書面查詢

石禮謙稱，委員將就審計報告涉及的七個章節向相關部門提出書面查詢，會視乎各部門的回應再決定會否召開聆訊。他重申在帳委會公開聆訊前，政府部門應避免公開評論審計結果。翻查資料，帳委會副主席謝偉俊早前曾指相信委員會很大機會就入境處的部份舉行公開聆訊。

新一份審計報告中，審計署建議入境處加快查核懷疑假結婚案件，繼而引發兩部門罕有地公開互轟。入境處不點名批評審計署破壞其形象，審計署引政府規定還擊，指報告在提交立法會至公開聆訊期間，都應避免公開反駁報告書所載的審計結果，以免妨礙公平聆訊。保安局事後指已提醒入境處在立法會聆訊前避免公開爭辯調查的事項。