【本報訊】41歲男子上周二在上水天平商場一間24小時營業健身中心舉重期間昏迷，留院六日後，前日下午不治。北區醫院稱，事主4月初曾注射肺炎疫苗，但事件與今次入院無關，將個案轉交死因裁判官跟進。

據知，41歲姓王死者是職業治療師，曾接種復必泰疫苗。北區醫院稱，王於4月27日因遭重物壓傷昏迷送院後，在深切治療部留醫，情況持續惡化，延至前日不治。上周二清晨六時半，職員從閉路電視發現王舉槓鈴時暈倒，被槓鈴壓住胸口，倒卧在一部「史密夫機」附近，連忙報警。據悉王暈倒至被發現相差三分鐘，槓鈴桿重20公斤，加上兩端鐵餅，估計逾30公斤。

保險業：處所欠監察或涉疏忽

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄稱，一般處所都會購買第三者責任保險，意外後供申訴者索償。健身室、停車場及商場等，管理人有責任為使用者提供一個安全地方，包括用具指引及衞生環境等，不能以免責條款推託。惟若顧客光顧前清楚健身中心沒當值人員，追究會有困難，但如證實有關處所欠缺監察系統或通報，亦可能被視為疏忽，可提出索償。

記者昨以顧客身份向涉事健身中心了解，職員指中心已購買第三者保險，但直認保險條文較保障公司，顧客須清楚自身健康情況。涉事健身中心截稿前未有回覆。會員偉仔認為健身應量力而為，又指不肯定事件與疫苗是否有關，但「有影響都唔出奇」，現不考慮接種。