【本報訊】港府強制37萬名外傭接受病毒檢測,卻苦了一班外傭,過去兩日假期,外傭逼爆四個專門為他們而設的採樣站,隨着四個採樣站關閉,外傭轉向全港48個社區檢測中心或流動採樣站檢測。中環愛丁堡廣場的採樣站昨早約500人排隊檢測,八成排隊人士均為外傭。有外傭質疑:「一個人(確診),點解要test everybody(所有人檢測)。」

昨早下着毛毛雨,愛丁堡廣場的流動採樣站朝十晚八供所有市民檢測,但早於7時已有外傭到場排隊檢。外傭Jaquelyn表示昨日雖是工作日,但幸獲老闆通融,早上7時到場排隊,前面已有七個人,她說:「朝早早啲冇咁多人,夜啲驚好多人」。來港14年的她坦言,一名菲傭染疫便要全港外傭強檢的做法,帶歧視意味,質疑一人確診,為何要所有外傭檢測。

對打針換約感不悅

昨放假的Jina早上8時半到場排隊,她稱明白當局追蹤病毒,但坦承對安排不悅,說:「If you don’t have other choice, I think we can just take it.(如果別無他選,我們只能接受)。」