首宗變種病毒個案即29歲印裔男（第11643號個案），於4月9日進入社區後，至今社區出現6宗變種病毒個案，但傳播鏈仍然成謎。雖然政府周一晚（3日）首次公佈，印裔男、其女友（第11672號個案）及居於東涌的菲傭（第11773號個案）均曾於上月11日到東涌東薈城，而且印裔男與女友曾光顧東涌一食肆，但未有交代該菲傭是否也光顧同一食肆，若果沒有，就更令人擔心是否仍有其他隱形傳播鏈令該菲傭感染而未被找出。他又指，衞生防護中心未解釋為何約半個月後才發現印裔男與女友曾到東薈城，須交代是否有人不合作提供資料；另外中心必須交代為何尖沙嘴美園大廈病人未有於酒店檢疫時被檢測到，是否酒店有傳播鏈或採樣問題。

日前港大及理大均證實，居於佐敦伯嘉士大廈印裔男與東涌菲傭基因排序一樣，但按之前政府公佈2人的行蹤沒重叠。今晚政府突然公佈，印裔男、其女友及該菲傭均曾於4月11日到東薈城，印裔男及女友曾光顧海堤灣畔地下Curry Lounge，但未有指該菲傭曾否光顧該食肆。

促交代菲傭曾否光顧同食肆 或仍有隱形傳播

何栢良表示，若3人曾光顧該食肆，「個菲傭都有除低口罩食嘢」，或可建立傳播鏈；但若菲傭沒在食肆內進食，則未解釋到確切的傳播途徑，必須繼續調查，因可能是環境污染或仍有其他隱形病人未被發現。

衞生防護中心之前只公佈菲傭於4月25日到東薈城，也沒公佈過印裔男及其女友曾到東薈城。何栢良表示，衞生防護中心須交代原因，如是否有人不合作沒提供資料，或有其他原因。若患者有用安心出行，應可追查行蹤。

今晚公佈居於美園大廈的帶變種病毒病人，乘搭的UK6395、4月4日從印度抵港的航班，有超過50人確診，部份人帶N501Y變種病毒。何栢良表示，必須調查病人感染源頭，如是否酒店內有傳播鏈或採樣問題。該病人完成檢疫後到伊院求診，檢測呈陰性，相信病情已是「水尾」，故未能檢測到。

政府若早驗4月酒店檢疫者 美園大廈或毋須撤離

何栢良表示，如果政府之前已肯為上月所有曾入住檢疫酒店的人做抗體測試，或規定檢疫人士完成檢疫前做抗體測試，有機會及早找出尖沙嘴美園大廈個案，現時該大廈居民或不需檢疫21日，也可減少變種病毒在社區擴散風險。

何栢良重申，美園大廈事件再次證實，檢疫酒店出現漏洞非獨立事件，他警告必須立即引入更嚴厲措施，為所有曾於4月入住檢測酒店人士都做抗體測試，若有抗體測試結果呈陽性，反映有走漏個案，可盡快截斷社區傳播鏈。澳門檢疫酒店也要求檢疫人士作核酸測試外，再加多兩次抗體測試，以減低從檢疫酒店走漏個案入社區。台灣最近也有為酒店檢疫人士做核酸及抗體測試，才找出更多確診個案。

酒店檢疫期間未發現 或因採樣欠佳

政府專家顧問許樹昌表示，據他了解衞生防護中心相信患者是來港前已感染，屬輸入個案；於5月2日的病毒檢測結果為陽性，Ct值大過30，相信是檢測到死病毒。患者於酒店檢疫期間都未能檢測到呈陽性，可能與採樣不好有關。患者入院後抗體檢測便呈陽性，即最少10日前病發。

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