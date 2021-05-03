獨立電影《浪跡天地》揚威「奧斯卡」頒獎禮，令游牧一族受到注視。電影講述一名60多歲女子在金融海嘯失去一切，遂以露營車為家，但現代游牧人並非只是經濟拮据或退休人士，彈性工作、零工經濟、加上極簡主義、「小房子運動」流行，不少低欲望80後、90後也選擇四處飄泊的游牧人生。

在Instagram有#vanlife 標籤的貼文有接近1,000萬則，有名氣的vanlifer不少是情侶，阿安（Alaina Ann）是較罕見的單身女子。「不少人乍聽都驚訝，許多女性說自己永無法做到。其實比想像容易。」有10年「游齡」的她30歲加入游牧行列，她覺得年輕更適合游牧生活，「現在行得走得，辛苦些也行，但能否撐到60歲卻說不準了」。

90後的加勒特大學畢業後當了一年上班族，深感「創意遭嚴重消磨」，想學更多看更多，於是跟男友買了一架老爺van翻新。攜手出走聽來浪漫，但兩個人共享超細小空間，加上路途充滿不可測，她坦言天天都是挑戰。幸好現在有不少提供水源、泊車過夜地點等有用資訊的網站和應用程式，讓更多人放膽一試飄泊生活。

80後父母攜兩女四海為家

除了單身人士與情侶，「拖住兩件」的80後父母一樣享受浪跡天涯。來自佛州的杰克和詹妮娜三年前賣光家當買了一架校巴，就帶着一對小千金四海為家。不少人擔心游牧如何賺錢，其實家庭變流動，省下租金，水電也減少，財政更易康復。杰克夫婦還「寓工作於生活」，從事游牧生活相關顧問 ，但他們說賺錢不再大過天，「金錢如今只是工具，游牧生活的豐盛體驗」令心中更富有。

阿安也有同感。她是斜棟族，是市場推廣顧問/平面設計師/攝影師，還有空創作童書。「要繳的賬單少了，讓我可以專注做熱愛的事。」

《今日美國報》/愛爾蘭《太陽報》